Prêmio da Mega-Sena acumula e vai a R$ 10,5 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.706; próximo sorteio será na terça-feira

DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Caixa realizou sorteio da Mega-Sena na noite deste sábado



A Caixa Econômica Federal realizou na noite deste sábado (30) sorteio 2.706 da Mega-Sena no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 10 – 11 – 17 – 24 – 30 – 45. No entanto, ninguém acertou as seis dezenas e ficou com o prêmio, que acumulou e subiu para R$ 10,5 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (2). As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 5. Além do modelo de aposta com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. Hoje, por exemplo, 66 pessoas fizeram a quina e ganharam R$ 39.391,36 cada um. Outros 5.332 apostadores acertaram a quadra e ganharam R$ 696,55 cada. Para os apostadores que desejam realizar apostas em grupo, o Bolão Caixa é a opção. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Os bolões na Mega-Sena têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível formar um bolão com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA