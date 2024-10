Irã fecha aeroportos em meio a tensões com Israel

País emitiu um aviso para que as aeronaves estejam cientes da possibilidade de interceptações em um raio de 100 milhas náuticas do seu espaço aéreo

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Hassan Nasrallah, líder falecido do Hezbollah, com outros comandantes do Irã



O Irã decidiu fechar os aeroportos localizados na parte ocidental do país, incluindo os de Teerã e Mehrabad, até a próxima quinta-feira, dia 4. Essa medida foi tomada como precaução contra a possibilidade de um ataque por parte de Israel. Apenas voos de emergência estão autorizados a operar durante esse período, enquanto as autoridades iranianas alertam as companhias aéreas sobre a necessidade de se prepararem para atividades militares. Além disso, o Irã emitiu um aviso para que as aeronaves estejam cientes da possibilidade de interceptações em um raio de 100 milhas náuticas do seu espaço aéreo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa ação reflete a crescente tensão na região e a preocupação com a segurança das operações aéreas. A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia também se manifestou sobre a situação, emitindo um alerta que recomenda a suspensão de voos no espaço aéreo iraniano até o final de outubro. O comunicado destaca os “altos riscos” associados a voos na área, reforçando a gravidade da situação.

Em um evento programado para esta sexta-feira, o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, conduzirá uma cerimônia de oração na grande mesquita de Teerã. A cerimônia será em homenagem a Hassan Nasrallah, líder falecido do Hezbollah, o que pode intensificar ainda mais as tensões na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias