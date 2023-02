Presidente e conselheiro da Marisa renunciam em meio à tentativa da empresa de renegociar dívida de mais de R$ 500 milhões

Em comunicado, varejista informou que contratou consultores externos para assessorar o processo de renegociação e aperfeiçoar a estrutura de custos da companhia

Dívidas da empresa cresceram 7,9% em um trimestre



A varejista Marisa anunciou nesta quarta-feira, 8, a renúncia do diretor-presidente Adalberto Pereira Santos e do membro conselho de Administração Sr. Marcelo Adriano Casarin. O pedido foi feito por ambos e a companhia informou que já iniciou o processo de seleção do novo presidente. Alberto Kohn de Penhas, atual Vice-Presidente Comercial, irá ocupa o cargo de forma interina. A vaga de Casarin também deve ser preenchida em breve. Em comunicado ao mercado, a Marisa afirmou que está investindo em um processo de otimização financeira e aprimoramento de sua estrutura. A varejista contratou a BR Partners “para assessorá-la no processo de renegociação de seu endividamento financeiro e a Galeazzi Associados para apoiá-la no aperfeiçoamento da estrutura de custos da companhia”. No balanço do terceiro trimestre de 2022, divulgado em setembro, a companhia reportou uma dívida de R$ 566,1 milhões. “A Companhia encerrou o 3T22 com um endividamento líquido (ex-IFRS16) de R$ 566,1 milhões, 7,9% acima do fechamento do 3T21, reflexo de uma menor posição de caixa e aplicações”, afirma o relatório. Além disso, a Marisa teve “uma perda líquida de R$ 97,5 milhões, impactada pelos resultados operacionais negativos do varejo e Mbank, o maior nível de contingências trabalhistas no período, e o impacto da alta na taxa de juros nas despesas financeiras”. Após a crise enfrentada pela concorrente Americanas, que deixou diversos bancos sem saber quando receberão, as empresas encontram mais dificuldade para conseguir concessões de crédito no varejo, o que deve impactar a recuperação financeira da Marisa.