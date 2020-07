‘Prévia do PIB’ frustra, e retomada da economia será mais lenta que o esperado

IBC-Br de maio revela que a recuperação levará mais tempo – apesar do resultado positivo; consolidação virá da aprovação das agendas de reformas da equipe econômica

Agência Brasil/Arquivo Dados divulgados pelo Banco Central apontam crescimento de 1,3% na economia em maio, abaixo do esperado por analistas



Positivo, mas sem muitos motivos para comemorações. É dessa forma que analistas enxergam a alta de 1,3% no desempenho da economia brasileira em maio, segundo o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), divulgado na manhã desta terça-feira, 14. O número é considerado pelo mercado financeiro uma “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB). Para os especialistas, a recuperação ante a queda histórica de 9,45% no mês de abril – o pior resultado desde o início da série histórica, em 2003 – mostra que o pior da crise causada pelo novo coronavírus foi superado, mas que a retomada do crescimento pode levar mais tempo do que o esperado, e que as reformas debatidas no pré-crise são essenciais para isso.

“É um número que nos traz um alívio, mas é frustrante. Apesar de ter deixado o pior para trás, os dados nos mostram que a recuperação é lenta”, afirma Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimentos. Ela esperava alta de 3,8%, impulsionada principalmente pela recuperação de índices do varejo e indústria. Para a economista, a retomada, mesmo que tímida, deve se manter nos próximos meses com a flexibilização das medidas de isolamento social e a retomada dos setores de comércio e serviços no país.

O arrefecimento das restrições para a circulação de pessoas também é apontado pelo professor de economia do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), Otto Nogami, como um dos principais pontos para a retomada. “Se tudo acontecer dentro da normalidade, vamos ter uma retomada gradativa da atividade produtiva, mas não em um padrão que estávamos esperando”, afirma ele. O especialista ressalta que a pandemia atingiu o Brasil em um momento que a economia já estava fragilizada, e que os impactos da crise evidenciaram a necessidade de mudanças. “O governo esteve ausente na condução do problema em um nível nacional. Cada governador e prefeito seguiu o seu próprio caminho. O primeiro passo para uma retomada deve ser a reorganização desse processo para sustentar o crescimento.”