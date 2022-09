Prévia do PIB indica crescimento da economia brasileira pelo segundo mês seguido, aponta BC

Índice de Atividade Econômica do Banco Central, divulgado nesta quinta, teve alta de 1,17% em julho na comparação com o mês anterior

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Tendência verificada apresenta o setor de serviços como principal eixo sustentador do crescimento da economia brasileira



O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC–Br) teve alta de 1,17% em julho na comparação com o mês de junho. O dado dessazonalizado divulgado pelo BC na manhã desta quinta-feira, 15, ficou bastante acima do esperado pelo mercado. Analistas projetavam uma alta de 0,3% para o indicador, que é tido como um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), por sua vez divulgado trimestralmente. Na comparação com julho de 2021, o avanço foi de 3,87% e, em 12 meses, acumula alta de 2,09%. A alta do IBC-Br no primeiro mês do terceiro trimestre ocorre após o PIB ter surpreendido no segundo trimestre, com alta de 1,2%, acima do 0,9% esperado por economistas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o setor de serviços foi o principal responsável pela alavancagem da atividade econômica em julho, com crescimento de 1,1% sobre o mês anterior. A produção industrial também cresceu, 0,6%, após retração em julho. Já o comércio teve retração de 0,8%, seu pior desempenho para o mês em quatro anos. No primeiro semestre o PIB também foi sustentado pelo setor de serviços, o que demonstra o desempenho dessa tendência. Nesta quinta-feira, o governo elevou a projeção oficial para o desempenho da atividade econômica em 2022, em visão mais otimista do que a observada no mercado, também estimando números melhores para a inflação.

*Com informações da Reuters