Prévia do PIB tem aumento acima do esperado pelo mercado em janeiro

IBC-Br avançou 0,60% em comparação com o mês anterior; em relação ao mesmo mês de 2023, a alta foi de 3,45%

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central divulgou o IBC-BR nesta segunda-feira



O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apresentou um aumento de 0,60% em janeiro de 2024, em comparação com o mês anterior, de acordo com informações divulgadas pela autoridade monetária nesta segunda-feira (18). O avanço foi acima do esperado pelo mercado financeiro. Em dezembro de 2023, o índice registrou alta de 0,82%, sem alterações após revisão dos dados anteriores. No período de 12 meses até janeiro de 2024, o IBC-Br registrou um aumento de 2,47%. Em relação a janeiro de 2023, a alta foi de 3,45%. Na média móvel trimestral, o índice teve um aumento de 0,50% em relação aos três meses anteriores. O IBC-Br, também conhecido como prévia do PIB, possui uma metodologia de cálculo diferente das contas nacionais calculadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Enquanto o indicador do BC é mensal e permite um acompanhamento mais frequente da atividade econômica, o PIB (Produto Interno Bruto) é calculado trimestralmente e fornece uma visão mais abrangente da economia.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA