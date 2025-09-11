Jovem Pan > Notícias > Economia > Previsão de déficit primário de 2025 cai de R$ 70,877 bi para R$ 69,990 bi no Prisma Fiscal

Previsão de déficit primário de 2025 cai de R$ 70,877 bi para R$ 69,990 bi no Prisma Fiscal

Em contrapartida, estimativa intermediária para 2026 aumentou significativamente de R$ 81,064 bilhões para R$ 81,826 bilhões

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 11h30
  • BlueSky
Freepik Selic O boletim, divulgado nesta quinta-feira (11) pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, também atualizou as projeções de endividamento

A mediana das previsões do relatório Prisma Fiscal para o déficit primário do governo central em 2025 diminuiu marginalmente, de R$ 70,877 bilhões em agosto para R$ 69,990 bilhões em setembro. A estimativa intermediária para o déficit primário de 2026, em contrapartida, aumentou marginalmente: de R$ 81,064 bilhões para R$ 81,826 bilhões. O boletim, divulgado nesta quinta-feira (11) pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda, também atualizou as projeções de endividamento.

A mediana para a dívida bruta do governo geral (DBGG) de 2025 oscilou de 79,80% para 79,74% do Produto Interno Bruto (PIB). A estimativa para 2026 passou de 83,87% para 83,80% do PIB.  Os analistas de mercado ouvidos pela SPE esperam que a arrecadação das receitas federais some R$ 2,845 trilhões este ano, e R$ 3,059 trilhões no próximo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

As medianas para a receita líquida do governo central são de R$ 2,325 trilhões em 2025, e de R$ 2,499 trilhões em 2026. Para as despesas totais, são de R$ 2,396 trilhões e R$ 2,589 trilhões, respectivamente.

*Com informações do Estadão Conteúdo 

Leia também

Dólar fecha em alta com Boletim Focus e feriado nos EUA; Ibovespa cai
Maquiagem contábil-fiscal não altera a realidade
Plano de contingência para tarifaço inclui preservação de emprego, mas com exceções, diz Haddad
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >