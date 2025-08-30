Primeiro investidor do Facebook, Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico com fortuna de R$ 227 bilhões

Saverin, que nasceu no Brasil, se mudou para Miami aos 11 anos e se formou em Economia na Universidade de Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg

Eduardo Saverin, um dos cofundadores do Facebook, foi novamente classificado como o brasileiro mais rico pela Forbes, com uma fortuna estimada em R$ 227 bilhões. Ele ultrapassa Vicky Sarfati Safra e sua família, que ocupam a segunda posição no ranking, com um patrimônio de R$ 120,5 bilhões. Saverin, que nasceu no Brasil, se mudou para Miami aos 11 anos e se formou em Economia na Universidade de Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg.

Em 2004, Saverin fez um investimento inicial de US$ 1 mil no Facebook, tornando-se o primeiro investidor e ocupando o cargo de diretor financeiro da rede social. No entanto, sua trajetória na empresa não foi tranquila. Após uma série de disputas legais com Zuckerberg, ele decidiu deixar a companhia e, em 2009, mudou-se para Cingapura, onde renunciou à sua cidadania americana antes da abertura de capital do Facebook.

Desde então, Saverin tem se dedicado a novos empreendimentos. Em 2015, ele cofundou a B Capital Group, uma gestora de venture capital que se concentra em startups inovadoras. A empresa já administra mais de US$ 7 bilhões em ativos, refletindo a visão empreendedora de Saverin e seu compromisso com o crescimento do setor tecnológico.

