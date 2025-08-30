Veja quem são os nove jovens bilionários da Geração Z presentes na lista da Forbes Brasil

Jovens bilionários, nascidos entre 1997 e 2010, cresceram em um contexto digital, o que os torna altamente adaptáveis e familiarizados com a tecnologia

Divulgação / WEG Dos 10 bilionários mais jovens do Brasil, sete são herdeiros do fundador da WEG, empresa catarinense de motores, equipamentos, sistemas de energia e automação



A lista de bilionários da Forbes Brasil em 2025 revela a presença de nove jovens da Geração Z, todos com idades variando entre 20 e 29 anos. Embora a maioria deles seja herdeira de grandes empresas, como a WEG e a AB InBev, há também exemplos de empreendedores, como Pedro Franceschi, que fundou a fintech Brex. Essa nova geração demonstra tanto a continuidade das fortunas familiares quanto a inovação no ambiente de negócios brasileiro.

Os jovens bilionários, nascidos entre 1997 e 2010, cresceram em um contexto digital, o que os torna altamente adaptáveis e familiarizados com a tecnologia. No Brasil, dos 300 bilionários listados, apenas 27 têm menos de 40 anos, e nove deles pertencem à Geração Z, evidenciando a ascensão dessa faixa etária no mundo dos negócios.

Entre os bilionários mais jovens, Amelie Voigt Trejes e Lívia Voigt, ambas com 20 anos, destacam-se com patrimônios de R$ 3,4 bilhões e R$ 6,6 bilhões, respectivamente, ambas oriundas da WEG. Felipe e Pedro Voigt Trejes, de 23 anos, também são herdeiros da mesma empresa, com patrimônios de R$ 3,6 bilhões cada um.

Helena Marina da Silva Petry, também de 23 anos, e Ana Flávia da Silva Petry, de 26 anos, possuem fortunas de R$ 1,9 bilhão cada, igualmente ligadas à WEG. Já Dora Voigt de Assis, com 27 anos, tem um patrimônio de R$ 6,6 bilhões, reforçando a força da família Voigt na lista. Pedro Franceschi, com 28 anos, é um exemplo de empreendedorismo, acumulando R$ 3,3 bilhões com sua fintech Brex.

Izabela Henriques Feffer, também de 28 anos, possui um patrimônio de R$ 2,3 bilhões, oriundo do Grupo Suzano. Por fim, Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, o mais velho do grupo com 29 anos, destaca-se com uma fortuna de R$ 29,3 bilhões, proveniente da AB InBev e 3G Capital.

