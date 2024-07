Governador do Estado de São Paulo observou que o cronograma de investimento da companhia já foi estabelecido e que houve consulta aos municípios com investimentos necessários

EMILIANO CONSTENLA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em cerimônia para marcar a privatização da companhia realizada nesta terça-feira (23) na B3



O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o capex da Sabesp para 2025 já está sendo preparado e que “muita coisa já foi contratada”. “Isso nos dá conforto para fazermos um capex de R$ 10 bilhões a R$ 11 bilhões em 2025”, acrescentou em conversa com jornalistas após cerimônia para marcar a privatização da companhia realizada nesta terça-feira (23) na B3. Ele observou ainda que um capex conforme o previsto para a Sabesp até 2029 não se constrói da noite para o dia. Estão previstos investimentos de R$ 68 bilhões até 2029.

Tarcísio observou ainda que o cronograma de investimento da companhia já foi estabelecido e que houve uma consulta aos municípios com os investimentos necessários. “O cronograma já está colocado. Quando a Equatorial tiver direitos políticos haverá uma Assembleia do Conselho e o time já está em campo”, afirmou. Durante o evento de encerramento do processo de privatização da Sabesp na Bolsa de Valores de São Paulo, o governador tocou o sino e comemorou com apoiadores.

Redução de tarifas após finalizar processo de privatização

A Sabesp anunciou redução em suas tarifas após finalizar o processo de desestatização da empresa. A partir desta terça-feira (23), haverá redução de 1% para a tarifa residencial, 10% para a tarifa social e vulnerável, e 0,5% para outras tarifas, aplicáveis somente à primeira faixa de consumo. A decisão marca o início do contrato de concessão assinado em 24 de maio deste ano com a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário (Urae-1-Sudeste), e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), como interveniente anuente.

A empresa comunicou ainda que, após a oferta pública de distribuição secundária de ações realizada nesta segunda-feira (22), entram em vigor o novo Estatuto Social da companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária em 27 de maio de 2024, e as novas políticas internas, incluindo a Nova Política de Transações com Partes Relacionadas e Conflito de Interesses, a Nova Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos, e a Política de Alçadas, todas aprovadas em reunião do Conselho de Administração.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira