Procon-SP registra 703 reclamações sobre a Black Friday

Queixas incluem atraso ou não entrega dos produtos, descontos maquiados, pedidos cancelados e mudanças no preço

Dario Oliveira/Estadão Conteúdo Procon recebeu 703 reclamações sobre a Black Friday



O Procon-SP informou que recebeu 703 reclamações sobre problemas em compras durante a Black Friday até a tarde desta segunda-feira, 29. A empresa que teve mais queixas foi a B2W – que inclui as Lojas Americanas, Submarino, Shoptime, Sou Barato – e responde por 107 casos. A Via/SA, responsável pelas Casas Bahia, Ponto Frio e Extra, vem em seguida com 96 reclamações. Segundo o Procon, 25% das queixas são sobre atraso ou não entrega dos produtos, 23% correspondem a pedidos cancelados após a finalização do pedido, 11% sobre mudança de preço ao finalizar a compra e 11% se referem a produtos ou serviços indisponíveis. Outros 11% correspondem a maquiagem de desconto, quando o preço oferecido não é real. No ano passado, o órgão recebeu 726 reclamações sobre a Black Friday. O presidente do Procon, Fernando Capez, afirmou que os números confirmam que os consumidores estão mais cautelosos sobre as compras. “Com o consumidor fazendo mais pesquisa, consultando a credibilidade do site, a reputação da empresa, prestando atenção ao preço total oferecido, acrescido à cobrança de frete, de encargos etc. as reclamações se reduzem aos problemas mais corriqueiros, como atraso e cancelamento do pedido. O balanço geral é positivo”, disse.