Produção industrial brasileira sobe abaixo do esperado em junho

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que a indústria brasileira ainda opera 15,1% abaixo do seu nível máximo, que foi atingido em maio de 2011. No entanto, em comparação com o período anterior à pandemia, a produção industrial apresenta um crescimento de 2%. Em junho, a produção industrial registrou um leve aumento de 0,1% em relação ao mês anterior, maio. Contudo, quando comparado a junho de 2024, houve uma queda de 1,3%. No acumulado do ano, a indústria cresceu 1,2%, e ao longo dos últimos 12 meses, a alta foi de 2,4%.

O índice de Média Móvel Trimestral, por sua vez, apresentou uma diminuição de 0,4% em junho. O IBGE também fez ajustes nos dados da produção industrial, revisando a queda de maio de 0,5% para 0,6%. Para abril, a revisão foi de 0,2% para 0,6%. Em março, a queda foi ajustada de 1,2% para 1,6%, enquanto os resultados de janeiro e fevereiro também foram corrigidos para baixo.

Publicado por Fernando Dias