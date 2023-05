Segundo o IBGE, três das quatro categorias econômicas tiveram avanço na produção no período, bem como 16 dos 25 ramos que compõem o levantamento

Rodrigo Felix Leal/AEN-PR Produção industrial brasileira cresce em 1,1% em março em relação a fevereiro



Em lenta recuperação, a produção industrial nacional cresceu 1,1% em março em relação a fevereiro, mas zerou no acumulado dos últimos 12 meses, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a março do ano passado, houve crescimento de 0,9%. A pesquisa, divulgada nesta quarta-feira, 10, indica que três das quatro categorias econômicas tiveram avanço na produção no período, bem como 16 dos 25 ramos que compõem o levantamento.

Entre as atividades, os melhores resultados foram identificados nas áreas de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,7%), máquinas e equipamentos (5,1%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (6,7%). Produtos farmoquímicos e farmacêuticos cresceram 3,2%; outros equipamentos de transporte, 4,8%; produtos químicos, 0,6%; e couro, artigos para viagem e calçados, 2,8%; e produtos de minerais não metálicos (1,2%). Contudo, ao menos oito setores registraram queda na produção, como confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,7%), que exerceu o principal impacto em março de 2023, interrompendo três meses consecutivos de crescimento, período em que acumulou alta de 13,5%.



Confira os números do desempenho da indústria, segundo o IBGE: