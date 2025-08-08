Jovem Pan > Notícias > Economia > Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em oito dos 15 locais pesquisados, diz IBGE

Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em oito dos 15 locais pesquisados, diz IBGE

Média mensal da indústria brasileira operava em patamar de 2% acima do pré-crise sanitária

  • 08/08/2025 11h53
FILIPE ARAÚJO/ESTADÃO CONTEÚDO setor-automotivo-industria-automotiva Produção industrial operou em junho em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em oito dos 15 locais pesquisados, de acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE

A produção industrial operou em junho em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em oito dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (8). A média mensal da indústria brasileira operava em patamar de 2% acima do pré-crise sanitária.

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Minas Gerais (18,3% acima do pré-pandemia), Rio de Janeiro (17,6% acima), Paraná (13,1% acima), Amazonas (11,5% acima), Mato Grosso (10,6% acima), Santa Catarina (8,1% acima), Goiás (7,0% acima) e Pernambuco (4,5%).

Os locais com nível de produção aquém do pré-covid foram Rio Grande do Sul (-0,7%), Espírito Santo (-0,8%), São Paulo (-1,6%), Pará (-6,4%), Ceará (-7,6%), Nordeste (-15,5%) e Bahia (-18,7%), segundo o IBGE.

*Com informações do Estadão Conteúdo

