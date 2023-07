Produção industrial registra crescimento de 0,3% em maio

Dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira, 4, também mostram alta de 1,9% em relação ao mesmo mês de 2022

Rodrigo Felix Leal/AEN-PR



A produção industrial brasileira registrou um crescimento de 0,3% em maio de 2023. O dado foi mostrado pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 4. O crescimento foi registrado na comparação com abril deste ano, quando a produção teve uma queda de 0,6%. Na comparação com o mês de maio de 2022, a alta é de 1,9%, enquanto a média móvel trimestral tem avanço de 0,3%. No entanto, o indicador acumula queda de 0,4% em 2023 e uma estabilidade na soma dos últimos 12 meses. Ao todo, 19 dos 25 ramos industriais que foram analisados na pesquisa tiveram alta em relação a abril, com o destaque para coque, produtos derivados de petróleo e biocombustíveis (7,7%), veículos automotores, reboques e carrocerias (7,4%) e máquinas e equipamentos (12,3%). Dentre os ramos que registraram queda, os destaques vêm dos produtos alimentícios (-2,6%) e dos produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-9,7%). Das quatro categorias da indústria, três tiveram alta entre abril e maio: bens de consumo duráveis (9,8%), bens de capital (4,2%) e bens intermediários (0,1%). Já os bens de consumo semi e não duráveis tiveram queda de 1,1% no período. Com o resultado, o setor industrial se encontra 1,5% abaixo do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 18,1% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011.