Prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS volta a ser obrigatória

Procedimento estava suspenso desde março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19, e poderá ser feito no banco e via aplicativo

Foto: ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 17/09/2020 - 16:50 Benefício poderá ser suspenso caso a prova de vida não seja feita



A realização da prova de vida para pensionistas e aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) voltou a ser obrigatória nesta terça-feira, 1º. O procedimento tem como objetivo garantir a manutenção do benefício e evitar fraudes e pagamentos indevidos. A prova de vida estava suspensa pelo INSS desde março de 2020, por causa da pandemia de Covid-19. O procedimento poderá ser feito no banco e via aplicativo. Para realizar a prova de vida pessoalmente, o interessado deverá ir ao banco onde recebe o pagamento com um documento de identificação com foto – algumas instituições oferecem o serviço pelo caixa eletrônico. O serviço pode ser feito pelo aplicativo “Meu INSS”, para interessados que tenham carteira de motorista ou título de eleitor com biometria facial cadastrada. Quem não fizer a prova de vida poderá ter seus benefícios bloqueados, sendo que, para desbloquear, basta realizar o procedimento. A volta da realização da prova de vida será feita de maneira escalonada, seguindo um calendário pré-estabelecido. Confira as datas abaixo:

Calendário da prova de vida

(Mês de vencimento: Mês que deve realizar a prova de vida)