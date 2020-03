Com queda de 12,53%, Bovespa aciona circuit breaker e paralisa negócios

Nelson Antoine/Estadão Conteúdo Com o avanço do coronavírus pelo mundo, a Bovespa registrou nova queda e acionou o circuit breaker nesta segunda-feira



A Bolsa de Valores de São Paulo (B3) já acionou, nesta segunda-feira (16) o circuit breaker, mecanismo que paralisa as negociações após queda superior a 10%. Às 10h30 o Ibovespa caiu 12,53%, aos 72.321 pontos pela quinta vez nos últimos dias.

A paralisação já era esperada após o anúncio realizado pelo Federal Reserve (FED), o banco central dos Estados Unidos, de cortar novamente a taxa de juros do país, chegando a zero.

Além do FED, os bancos centrais do Japão, Coreia do Sul e China também anunciaram medidas econômicas para conter a crise causada pelo avanço do coronavírus em todo o mundo.

O Banco Central da Coreia do Sul reduzir sua taxa básica de juros em 0,50%, chegando a mínima histórica de 0,75%. Já o Banco do Japão (BoJ), assim como o Banco Central Europeu (BCE), optou por não cortar a sua taxa básica de juros e adotou medidas para bombear dinheiro para dentro do mercado de ações em Tóquio.