PF e Receita Federal investigam grupo por evasão de divisas e lavagem de dinheiro na fronteira entre Brasil e Bolívia

Polícia Federal/Divulgação Quantidade em dinheiro apreendida durante operação conjunta entre PF e Receita Federal



A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal realizaram uma operação conjunta nesta sexta-feira, 14, com o objetivo de investigar um grupo suspeito de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa em Corumbá-MS, na fronteira entre Brasil e Bolívia. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, sendo um na cidade sul-mato-grossense, além de dois em Palmas-TO e um em Goiânia-GO. Até o momento, a operação resultou na apreensão de 21 mil bolivianos, US$ 39 mil, R$ 38 mil e 80 moedas de um real colecionáveis. De acordo com a Polícia Federal, grupo teria movimentado R$ 150 milhões na fronteira em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, desde o início das investigações em 2017. Na ocasião foram apreendidos R$ 60 mil com um casal que atravessava a fronteira em táxi. Durante a ação, foi descoberto fósseis de trilobitas, artrópodes extintos há mais de 252 milhões de anos. Eles estavam em posse de uma pessoa, que foi presa em flagrante por tráfico de fósseis. Com ela também foram apreendidas cinco pedras de mineração e 10 munições.