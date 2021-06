Receita paga restituição do 2º lote do Imposto de Renda; veja quem recebe

Fisco vai distribuir R$ 6 bilhões para mais de 4,2 milhões de contribuintes

Pixabay/Creative Commons Valores serão distribuídos para grupos prioritários e contribuintes que declararam até dia 21 de março



A Receita Federal paga nesta quarta-feira, 30, a restituição do segundo lote do Imposto de Renda de 2021. Serão beneficiados 4.222.986 contribuintes, totalizando R$ 6 bilhões. O montante será divido entre os grupos prioritários e os contribuintes que entregaram a declaração até o dia 21 de março. Segundo o Fisco, serão contemplados 97.082 idosos acima de 80 anos, 779.763 contribuintes entre 60 e 79 anos, 54.240 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 385.591 professores. Mais 2.906.310 contribuintes não prioritários receberão o valor. O terceiro lote será disponibilizado em 30 de julho.

A consulta da restituição está disponível no site da Receita Federal. O contribuinte deve entrar na área “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Consultar a Restituição”. A pesquisa também pode ser feita pelo aplicativo do Fisco para tablets e smartphones. Caso o contribuinte não resgate o valor em um ano, será preciso entrar no site da Receita, acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, ir em “Meu Imposto de Renda” e clicar em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.