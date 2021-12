Regra para os juros da poupança deve mudar; entenda o cálculo

Se o Banco Central elevar os juros básicos em pelo menos 0,75 p.p. nesta semana, o rendimento da poupança deixa de ser igual a 70% da Selic e passa a equivaler a uma taxa fixa de 0,5% ao mês

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Expectativa do mercado financeiro é que o Banco Central continue a elevar a taxa básica de juros para conter o avanço da inflação no país.



Na próxima quarta-feira, 8, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BCB) terá sua reunião periódica para avaliar se eleva, corta ou mantém a taxa básica de juros da economia – a Taxa Selic. Divulgada pelo BCB nesta segunda, 6, a mais recente edição do Relatório Focus reflete as expectativas já consolidadas do mercado – diante da inflação persistente no país, a meta da Selic deve sofrer nova alta nesta semana, passando dos atuais 7,75% a.a. para, no mínimo, 9,25% a.a..

Se a elevação se concretizar, o cálculo dos juros da poupança volta a seguir uma regra que não era aplicada desde 2017: quando a Selic se encontra igual ou maior que 8,5% a.a., o rendimento da poupança passa a ser de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que está zerada há mais de quatro anos. Pela metodologia atual, a poupança rende 70% da Selic mais a TR, o equivalente a aproximadamente 0,44% ao mês e 5,43% a.a, enquanto a taxa fixa de 0,5% ao mês resulta em 6,17% a.a.

Em outras palavras, o rendimento de novas aplicações na poupança deve subir. Quem investiu R$ 1 mil na poupança com a Selic em 7,75% podia esperar um montante de R$ 1.054,30 após 12 meses. Já uma aplicação de mesmo valor com a taxa Selic acima de 8,5% valerá R$ 1.061,70, passado o mesmo período. Em qualquer caso, o cenário atual de inflação acelerada corrói os lucros da poupança, já que o Índice de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses chegou a 10,67% em outubro e a perspectiva é que continue crescendo pelo menos até o fim do ano.