Com previsão de nova alta, Copom define taxa básica de juros nesta semana

Será o sétimo reajuste consecutivo da Selic, que atualmente está em 7,75%

Marcos Santos/USP Imagens A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação



Com a alta da inflação, o mercado financeiro espera uma nova alta da Selic para 9,25% ao ano. Atualmente, a taxa básica de juros está em 7,75%. O Comitê de Politica Monetária do Banco Central se reúne a cada 45 dias e realiza a última reunião do ano nesta semana, na terça e na quarta-feira, dias 7 e 8 de dezembro, quando vai vai definir os números. Será o sétimo reajuste consecutivo na taxa básica de juros, que segue como referência para os demais índices da economia. A Selic é o principal instrumento do BC para manter sob controle a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é um indicador pressionado pelo dólar, pelos combustíveis e pela alta da energia elétrica. Quando o Copom aumenta a taxa, o objetivo é controlar a inflação, já que juros maiores encarecem o crédito e desestimulam a produção e o consumo. Mas isso também dificulta a recuperação da economia. Segundo os últimos dados divulgados pelo IBGE, o IPCA ficou em 10,67% no resultado acumulado de 12 meses encerrado em outubro.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor