Reserva Federal dos EUA sobe a taxa básica de juros em 0,75%, gerando quarta alta consecutiva

Política monetária tem ajustado em ajustes agressivos para conter a inflação elevada do país

Mohamed Abd El Ghany/Reuters Decisão representa o sexto aumento de juros nos Estados Unidos em 2022



O Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) aumentou a taxa de juros do país em 0,75% nesta quarta-feira, 2, para tentar conter a inflação. Com isso, a taxa básica de juros norte-americana vai de 3,75% a 4%. Este é o quarto aumento consecutivo e a sexta alta do ano. O órgão ainda afirmou que o aperto acumulado da política monetária podem fazer com que futuros aumentos nos custos de empréstimos sejam menores. O objetivo do FED é conseguir manter os juros em um nível que faça a inflação chegar a 2% ao longo do tempo. A última vez que a inflação chegou ao nível atual nos Estados Unidos foi no início dos anos 1980. O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC em inglês) declarou que está atento aos riscos inflacionários mas que a medida mais agressiva nos aumentos do juros tem ajudado na geração de emprego e que a alta da inflação está relacionada a desequilíbrios gerados pela pandemia e crises internacionais. Além disso, o Fed segue monitorando as variações econômicas.