Rico com day trade: esse brasileiro veio da periferia e hoje tem uma vida luxuosa graças ao método que criou; veja

Arquivo pessoal De um lado, João Homem em frente à Kombi em que costumava vender biscoitos; do outro, operando em um de seus escritórios



Embora muitos brasileiros se afastem do day trade por conta dos estereótipos relacionados a essa modalidade de investimento, a verdade é que boa parte dessas pessoas poderia estar ganhando dinheiro se não fossem as mentiras propagandeadas na internet. Hoje, existem diversos ‘gurus’ prometendo retornos elevados de forma rápida e sem oferecer qualquer instrução para seu público. Eles promovem a falsa sensação de que é simples lucrar com day trade e, no fim, quem acaba prejudicado é justamente quem poderia estar se beneficiando.

Segundo João Homem, líder da maior comunidade de traders do Brasil, “o pessoal entra achando que é caixa eletrônico, mas não poderia ser mais diferente”. Para ele, é importante que esses investidores ajustem suas expectativas e passem a dar atenção a especialistas que realmente entendem do assunto. “Eu vivo do mercado financeiro há mais de oito anos e tenho tanto liberdade quanto dinheiro. Mas não é do jeito que muito picareta costuma mostrar por aí”, afirma.

Conheça a história de João Homem

Hoje, João Homem ostenta diversos carros de luxo em seu Instagram. Contudo, nem sempre sua situação financeira foi tão boa. Ele conta que nasceu em uma zona pobre de Belo Horizonte e, para se manter, teve que vender biscoito próximo a escolas desde jovem. A ‘virada de chave’ só aconteceu após ser demitido de seu emprego em uma concessionária em janeiro de 2016. Na época, o mineiro usou todo o seu seguro-desemprego para ‘entrar de cabeça’ no day trade. “Eu tinha contas curtinhas para pagar, então pensei ‘agora é a hora de tentar viver desse negócio’ aqui”.

Ele fez vários cursos, se decepcionou com a maioria e quebrou muito a cara. Mas persistiu e, por meio da tentativa e erro, desenvolveu estratégias para operar com mais segurança. Foi nesse momento que ele começou a gravar vídeos para compartilhar com outras pessoas o que aprendeu. “A galera aceitou bem porque só quem falava de day trade na internet era cara engravatado, com gel no cabelo e manga arregaçada até o antebraço. Aí, de repente, chega um cara de boné aba reta e camiseta, falando como ganhou e perdeu dinheiro. Com as mesmas dores e aspirações. Gerou identificação”.

João Homem tornou-se líder da Special Squad Traders, comunidade com mais de 300 mil investidores, e agora quer alcançar ainda mais brasileiros com a ajuda da Empiricus Research. Cientes de que investimentos envolvem riscos, ambos se esforçaram para preparar uma formação com tudo o que é preciso saber para se dar bem no day trade. Desde as técnicas mais avançadas até a mentalidade necessária para controlar a emoção. A apresentação do projeto acontecerá em um evento gratuito na segunda-feira (1). As inscrições já estão abertas e, para acompanhar, basta clicar no link abaixo.

