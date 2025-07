Rosie O’Donnell reage a ameaça de Trump e diz que se exilou para proteger a filha: ‘Velho desalmado’

Presidente dos Estados Unidos disse que ‘considera seriamente’ retirar a cidadania da comediante após ela criticá-lo por sua atuação nas inundações do Texas

Montagem: Reprodução/Instagram/@rosie e Isac Nóbrega/PR Rosie O'Donnel e Donald Trump são desafetos há quase duas décadas, quando a comediante começou a fazer piadas com o então empresário e dono do Miss Universo



A atriz e comediante americana Rosie O’Donnell, de 63 anos, respondeu com duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ser ameaçada por ele de ter sua cidadania revogada. Em publicações nas redes sociais neste sábado (12), Trump afirmou que “considerava seriamente” retirar a cidadania de Rosie por ela não agir “nos melhores interesses do país”. “Ela é uma ameaça à humanidade e deveria permanecer no maravilhoso país da Irlanda, se eles a quiserem lá. Deus abençoe a América”, escreveu Trump na plataforma Truth Social, após O’Donnell criticar a resposta do governo às enchentes no Texas.

Em resposta, Rosie chamou o presidente de “velho desalmado, perigoso e demente” e publicou um texto em tom irônico: “Você me chama de ameaça à humanidade, mas eu sou tudo o que você teme: uma mulher barulhenta, uma mulher queer, uma mãe que diz a verdade, uma americana que saiu do país antes de você incendiá-lo.” A artista se mudou para a Irlanda no início do segundo mandato de Trump, acompanhada da filha mais nova, de 12 anos, diagnosticada com autismo. Na ocasião, disse que voltaria aos EUA “quando for seguro para todos”.

O’Donnell tem cinco filhos e foi uma das principais vozes em defesa dos direitos LGBTQIA+ no país, principalmente em pautas ligadas à adoção e maternidade homoafetiva. Segundo a legislação americana, um presidente não tem o poder de revogar a cidadania de uma pessoa nascida nos Estados Unidos. Rosie O’Donnell nasceu no estado de Nova York.

O embate entre Trump e Rosie não é recente. Há quase duas décadas, a comediante fazia piadas com o então empresário e dono do Miss Universo em seu programa “The View”, e desde então os dois trocaram ataques públicos. Conhecida por papéis em filmes como Sintonia de Amor (1993), Os Flintstones (1994) e Tarzan (1999), Rosie também foi apresentadora dos programas The Rosie O’Donnell Show e The View, ambos premiados com o Emmy.

