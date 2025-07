Trump ameaça retirar cidadania de apresentadora após críticas ao governo pelas enchentes no Texas

Presidente americano disse que Rosie O’Donnel é uma ‘ameaça à humanidade’ e deveria permanecer na Irlanda; no entanto, a comediante nasceu nos EUA e, segundo as leis do país, não pode perder a cidadania

Warrick Page/Showtime Rosie O'Donnel em cena da série "Gigolô Americano"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou neste sábado (12) que está considerando revogar a cidadania americana da apresentadora, atriz e comediante Rosie O’Donnell. A ameaça foi feita após críticas de O’Donnell à resposta do governo federal às enchentes que atingiram o Texas, deixando ao menos 121 mortos e cerca de 170 desaparecidos. Em publicação na sua rede social Truth Social, Trump afirmou que O’Donnell “não está nos melhores interesses do nosso grande país” e que é “uma ameaça à humanidade”. O presidente sugeriu que ela deveria permanecer na Irlanda, onde vive desde o início deste ano com seu filho de 12 anos. “Deus abençoe a América!”, finalizou.

No entanto, a lei dos EUA não permite que o presidente revogue a cidadania de pessoas nascidas no país — como é o caso de Rosie, que nasceu em Nova York. A apresentadora respondeu à ameaça em publicações no Instagram, afirmando que Trump a ataca porque ela “está em oposição direta a tudo o que ele representa”. O desentendimento entre Trump e O’Donnell tem longa data, remontando a 2006, quando a atriz criticou o então dono do concurso Miss EUA em seu programa The View.

A mais recente crítica de Rosie O’Donnell foi motivada pelas enchentes no Texas em 4 de julho. Em vídeo no TikTok, ela lamentou as mortes e culpou cortes orçamentários feitos por Trump em agências ambientais e científicas responsáveis pela previsão e prevenção de desastres naturais. “Que história de horror no Texas”, disse. “Quando o presidente destrói os sistemas de alerta precoce e capacidade de previsão do tempo, esses são os resultados.” Apesar das críticas, Trump visitou o Texas na sexta-feira (11) e defendeu a atuação do governo federal, dizendo que as agências “fizeram um trabalho incrível, dadas as circunstâncias”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rosie O’Donnell, além de apresentadora, é ativista LGBTQIA+ e conhecida por trabalhos em televisão, cinema e teatro, incluindo filmes como Sintonia de Amor (1993) e Tarzan (1999).

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA