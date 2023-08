Sabino toma posse no Turismo e diz que setor pode gerar riquezas ‘da ordem de um pré-sal’

Ministro destacou que o Brasil tem potencial para ampliar a exploração do turismo com melhoria da infraestrutura

MyKe Sena/Câmara dos Deputados - 27/06/2023 Celso Sabino na Câmara dos Deputados



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) empossou o deputado federal Celso Sabino (União-PA) como ministro do Turismo, em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta-feira, 3. O parlamentar substitui Daniela Carneiro (União-RJ), que reassumiu o mandato de deputada federal e deverá compor a liderança da base governista no Congresso Nacional. Em sua fala, o novo ministro destacou que o Brasil tem potencial para ampliar a exploração do turismo, com melhoria da infraestrutura. “O setor de turismo pode avançar e gerar riquezas na ordem de um pré-sal”, destacou, ressaltando que seu projeto para o ministério é superar a marca de 6,3 milhões de turistas ao ano.

Na prática, Sabino já atuava como ministro há mais de duas semanas, uma vez que a nomeação em ‘Diário Oficial’ foi publicada no dia 14 de julho. Durante a cerimônia, também foi assinado o decreto que institui o Conselho Nacional de Turismo. “Sendo um setor transversal, que se relaciona com tantos outros setores, será necessário uma articulação com municípios, Estados e Congresso Nacional”, disse.