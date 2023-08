Biden toma sol e evita falar sobre acusações de Trump enquanto adversário vira réu mais uma vez

Chefe de Estado norte-americano está aproveitando as férias em Delaware; por outro lado, o magnata republicano tem uma audiência prevista para está quinta-feira, 3, as 16h (17h de Brasília)

Jim WATSON / AFP Presidente dos EUA, Joe Biden, e a primeira-dama, Jill Biden, sentam-se sob um guarda-chuva em Rehoboth Beach, Delaware



Enquanto Donald Trump se torna réu pela terceira vez e se prepara para depor nesta quinta-feira, 3, sob acusações de ter conspirado para tentar reverter o resultado das eleições de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de 80 anos, curte as férias na praia em Rehoboth, em Delaware, aproveitando para tomar sol, andar de bicicleta, jantar com a esposa e assistir um dos filmes que estão em alta no cinema: ‘Oppenheimer’, o qual, segundo ele, é cativante. Diferente do que alguns esperavam, o líder norte-americano não comentou sobre o caso envolvendo seu antecessor. Trump, que deve ser adversário de Biden nas eleições de 2024 – ele tem 54% das intenções de voto nas Primárias Republicanas, segundo pesquisa do ‘The New York Times’ – lida com a terceira acusação em poucos meses. Ele também responde por negligência na gestão de documentos confidenciais após deixar a Casa Branca e por pagar pelo silêncio de uma atriz pornô antes das eleições de 2016. Ele ainda pode se tornar réu em um quarto processo, se for denunciado por pressionar funcionários para tentar alterar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia.

Biden, conhecido por suas gafes e comentários impulsivos, tem se mostrado bastante disciplinado no que diz respeito aos problemas jurídicos de Donald Trump. Em março, após a primeira acusação formal contra seu antecessor, o presidente americano repetiu sucessivamente aos jornalistas a mesma mensagem: “Sem comentários”, “Não vou falar”. Na realidade, ele não tem outra opção, sobretudo enquanto a Justiça federal seguir seu curso no caso sobre os documentos e na investigação sobre as eleições de 2020. O menor comentário daria aos partidários de Trump a chance de acusá-lo de instrumentalizar o Poder Judiciário, o que eles já fazem de qualquer maneira. Até o momento, não há confirmação de que o ex-presidente comparecerá pessoalmente a uma audiência preliminar em Washington nesta quinta pelo caso das eleições de 2020.

*Com informações da AFP