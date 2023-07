Setor de serviços de SP cresce e turismo tem alta de 7,4% nos cinco primeiros meses do ano

De acordo com o IBGE, aumento foi de 1, 6% em relação ao mesmo período de 2022

CESAR CONVENTI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚD Pessoas fazendo compras em shopping



O setor de serviços do Estado de São Paulo cresceu 1,6% nos primeiros cinco meses deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento foi em volume e em receita nominal, que alcançou 7,9% no período analisado. Dividido em cinco categorias, o setor de serviços que teve maior aumento de volume foi o de famílias, de 4,8%; seguido pelo de informação e comunicação com 2,4% de aumento; logo depois o de serviços profissionais, administrativos e complementares e o de serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio com 1,3%. A categoria outros – que engloba esgoto, atividades financeiras e imobiliárias – teve queda de 1,2%. Quando se avalia a receita nominal, todas as categorias cresceram.

De acordo com o IBGE, o turismo teve um grande destaque nos serviços neste começo de ano tanto no País quanto no Estado. No acumulado de janeiro a maio de 2023, o agregado especial de atividades turísticas expandiu 7,4% no Estado em relação ao mesmo período de 2022. Segundo a Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), o resultado está relacionado ao aumento da criação de vagas de carteira assinada no setor de serviços em 2023, das 240 mil novas vagas criadas nos cinco primeiros meses de 2023, 144 mil foram do setor de serviços – mais de 60% dos postos.