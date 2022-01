Setor público tem superávit de R$ 65 bilhões em 2021, primeiro resultado positivo em 8 anos

Registro faz dívida pública do governo encerrar 2021 em 80,3% do PIB

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Dados das contas públicas foram divulgados pelo Banco Central



O setor público consolidado registrou superávit de R$ 64,7 bilhões em 2021, o equivalente a 0,75% do Produto Interno Bruto (PIB), o primeiro resultado positivo em oito anos, informou o Banco Central (BC) nesta segunda-feira, 31. Em 2020, as contas fecharam com déficit de R$ 703 bilhões, o correspondente a 9,41% do PIB. Os dados incluem contas do Governo Central (Banco Central, Previdência Social e o Tesouro Nacional), governos regionais e empresas estatais. O resultado fez a dívida pública do governo encerrar 2021 em 80,3% do PIB. A Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) fechou 2020 em 88,6% do PIB.

Na sexta-feira, 28, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o bom desempenho das contas públicas é reflexo do aumento do controle fiscal por parte do governo federal. Dados do Tesouro Nacional apontaram que o país encerrou 2021 com déficit de R$ 35 bilhões, também o melhor desempenho desde 2013. O ministro rebateu as críticas de que o aumento da inflação contribuiu para a melhora do quadro fiscal. “Houve muitas dúvidas, muitas críticas, acusações de populismo fiscal. Foram previsões completamente equivocadas, e o que temos agora é um resultado extraordinário”, afirmou.