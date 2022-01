Site do Banco Central sai do ar após lançamento de sistema para consultar valores devidos por bancos

Demanda acima do esperado gerou uma instabilidade na página da instituição; BC diz que está ‘tomando medidas para restabelecer o funcionamento’

Reprodução/Banco Central Site do Banco Central fica fora do ar após grande demanda



O site do Banco Central está fora do ar desde a manhã desta terça-feira, 25. A instabilidade aconteceu um dias após ser disponibilizado um novo sistema no qual é possível consultar valores que bancos estão devendo a pessoas físicas e também a empresas. No site da instituição, há um aviso que diz: “O Sistema Valores a Receber (SVR) recebeu demanda acima da esperada causando instabilidade no site. Estamos tomando medidas para restabelecer o funcionamento normal”.

Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do Banco Central informou que ainda não há previsão de quando o site voltará a funcionar sem instabilidade, mas afirmou que já estão “ajustando a capacidade de atendimento”. Segundo a instituição, “o Valores a Receber é um serviço do Registrato que permite aos cidadãos e empresas consultarem valores a que têm direito, devido a contratos encerrados com saldo ou cobranças indevidas, mas que estão em posse de bancos e demais instituições financeiras”. Quem tiver algum saldo pendente, poderá solicitar o resgate por Pix ou fazendo contato direto com a instituição devedora.