Tarifaço afugenta investidores estrangeiros, e Bolsa registra pior julho em quatro anos

As políticas tarifárias implementadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram um impacto direto e negativo na economia brasileira. A B3, bolsa de valores do país, registrou uma perda de R$ 6 bilhões em julho, marcando o pior desempenho para o mês nos últimos quatro anos. O principal motivo foi a saída de investidores estrangeiros, afugentados pela instabilidade gerada pelas novas taxas.

A bolsa brasileira, que anteriormente operava próxima dos 140 mil pontos, agora oscila entre 132 e 133 mil pontos. Essa queda significativa está diretamente ligada à dependência do mercado nacional em relação ao capital externo. A incerteza tarifária afeta principalmente as empresas exportadoras, em especial as ligadas ao agronegócio, o que leva os investidores a retirarem seu capital do país. A situação poderia ter sido ainda mais grave se a Embraer não tivesse sido incluída na lista de exceções, escapando de uma tarifa de 50%.

Além do cenário internacional, fatores internos também contribuem para a instabilidade. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro adiciona mais uma camada de incerteza, com o mercado aguardando a reação de Donald Trump a esse desdobramento político.

