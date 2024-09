TCU alerta governo sobre meta de déficit zero para 2024

Receitas arrecadadas não serão suficientes para cobrir as despesas, afirma

Valter Campanato Jr./Agência Brasil Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reiterou o compromisso do governo em alcançar a meta de débito zero



O Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu um alerta ao governo de Lula, sinalizando a possibilidade de não se atingir a meta de déficit zero para o ano de 2024. O órgão fiscalizador expressou preocupações sobre a arrecadação, que pode não ser suficiente para cobrir as despesas previstas. A incerteza em relação à estimativa de receita do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) é um dos pontos destacados, especialmente considerando o impacto que uma eventual frustração dessa receita pode causar.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, reiterou o compromisso do governo em alcançar a meta de débito zero. Ele anunciou que uma revisão na projeção de arrecadação com o Carf será realizada, uma vez que os números atuais ficaram aquém do esperado. Essa decisão do TCU se baseou na análise dos resultados fiscais e na execução orçamentária da União durante o terceiro semestre deste ano.

O alerta do TCU será enviado a diversas instâncias do governo, incluindo a Casa Civil, os ministérios da Fazenda e do Planejamento, além da Controladoria-Geral da União. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional também receberá a notificação, visando garantir que as informações cheguem a todos os responsáveis pela gestão fiscal.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile