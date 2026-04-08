Tributação de super-ricos: análise das novas regras para declarar fundos exclusivos e offshores no imposto de renda 2026

Mudanças estruturais trazidas pela Lei 14.754/2023 consolidam o fim do diferimento fiscal e instituem a tributação periódica automática para ativos de alta renda no Brasil e no exterior

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A declaração de fundos exclusivos e offshores no imposto de renda depende de variáveis econômicas e contábeis



A alteração legislativa recente, popularmente conhecida como a “taxação dos super-ricos”, redefiniu as estratégias de alocação de capital e planejamento sucessório no Brasil. A Lei 14.754, sancionada em dezembro de 2023, harmonizou a tributação de aplicações financeiras no exterior com as regras domésticas, eliminando vantagens históricas de diferimento fiscal. Para investidores de alta renda, compreender as novas regras para declarar fundos exclusivos e offshores no imposto de renda 2026 é mandatório para garantir a conformidade fiscal e evitar a erosão patrimonial por multas ou bitributação não planejada.

Este novo regime equipara a carga tributária entre investimentos locais e internacionais, exigindo uma apuração de lucros anual, independentemente da repatriação dos recursos. A seguir, detalhamos o funcionamento técnico dessas obrigações.

O conceito da tributação automática e periódica

O cerne da mudança legislativa reside na extinção da possibilidade de adiar o pagamento do Imposto de Renda (IR) até o momento do resgate ou da distribuição de dividendos. Para o exercício fiscal referente ao ano-calendário 2025 (declaração de 2026), vigora plenamente o regime de tributação periódica ou anual.

Fundos exclusivos (onshore)

Os fundos de investimento fechados, voltados para investidores profissionais e qualificados no Brasil (super-ricos), passaram a sujeitar-se ao sistema de “come-cotas”. A tributação ocorre semestralmente, nos meses de maio e novembro.

Alíquotas aplicáveis:

15% para fundos de longo prazo.

20% para fundos de curto prazo (carteira com prazo médio igual ou inferior a 365 dias).

Essa mecânica exige que o administrador do fundo retenha o imposto na fonte periodicamente, reduzindo o número de cotas do investidor, o que impacta diretamente o efeito dos juros compostos sobre o capital bruto.

Investimentos no exterior (offshores)

Para as entidades controladas no exterior (offshores) e trusts, a regra de transparência fiscal tornou-se o padrão. Isso significa que os lucros apurados no balanço da empresa estrangeira são tributados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) da pessoa física no Brasil, mesmo que esses lucros não sejam distribuídos aos sócios.

Regra geral: Alíquota linear de 15% sobre os lucros apurados anualmente.

Variação cambial: A variação cambial do principal aplicado também passa a compor a base de cálculo em situações específicas ou na liquidação, dependendo da origem da moeda (nacional ou estrangeira), embora a alíquota de 15% incida sobre o lucro em moeda estrangeira convertido para reais.

Fatores de influência na base de cálculo

A determinação do montante a ser pago sob as novas regras para declarar fundos exclusivos e offshores no imposto de renda 2026 depende de variáveis econômicas e contábeis específicas. A complexidade não reside apenas na alíquota, mas na formação da base tributável.

Variação cambial e moeda funcional:

Investimentos realizados originariamente em moeda estrangeira (recursos mantidos fora) têm tratamento distinto daqueles realizados com câmbio de saída (recursos enviados do Brasil). A correta identificação da origem do recurso é vital para o cálculo do ganho de capital.



Natureza dos ativos subjacentes:

Fundos de Investimento em Ações (FIA), que possuam no mínimo 67% da carteira em ações, não estão sujeitos ao come-cotas semestral, sendo tributados apenas no resgate à alíquota de 15%.

A reclassificação de fundos multimercado para FIAs tornou-se um movimento comum para mitigar o impacto do come-cotas, desde que a política de investimento seja aderente à realidade da carteira.

Compensação de perdas:

A legislação permite a compensação de perdas realizadas em aplicações financeiras no exterior com lucros de mesma natureza, dentro do mesmo ano-calendário. Isso exige um controle rigoroso (bookkeeping) das posições globais do investidor.

Cenário atual e impacto arrecadatório

A implementação dessas regras gerou uma corrida por reorganização patrimonial. O objetivo do governo federal com a medida foi aumentar a arrecadação e promover a isonomia tributária. Dados do Ministério da Fazenda projetavam uma arrecadação na ordem de R$ 20 bilhões anuais com a medida, considerando a regularização de estoques e o fluxo anual de rendimentos.

Para a declaração de 2026 (ano-base 2025), o cenário é de estabilização das normas. Não há mais janelas de oportunidade para “atualização de valor” com alíquotas reduzidas (como os 8% oferecidos na transição da lei em 2023/2024). O investidor encontra-se agora em um ambiente de conformidade contínua, onde a eficiência fiscal depende menos de diferimento e mais da escolha de ativos e da gestão de custos das estruturas (manutenção de offshores vs. fundos locais).

A análise econômica sugere que, embora a alíquota de 15% para offshores seja competitiva internacionalmente, o fim do diferimento reduz a atratividade de estruturas passivas que visavam apenas a postergação fiscal, valorizando a gestão ativa de portfólio.

Perguntas frequentes

É possível evitar o come-cotas em fundos exclusivos?

Apenas se o fundo for classificado como Fundo de Ações (FIA), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Fundo de Investimento em Participações (FIP) ou FIagro, respeitando os requisitos de composição de carteira específicos de cada modalidade. Fundos de Renda Fixa e Multimercados tradicionais estão sujeitos à tributação semestral.

Como declarar os lucros de offshores não distribuídos?

Sob as novas regras para declarar fundos exclusivos e offshores no imposto de renda 2026, o investidor pessoa física deve preencher a ficha de Bens e Direitos e a ficha específica de Renda Variável/Investimentos no Exterior, informando o lucro apurado no balanço da controlada em 31 de dezembro do ano-base, convertendo-o para reais e aplicando a alíquota de 15%.

Trusts são tributados?

Sim. A lei introduziu o conceito de transparência para trusts. Para fins fiscais, o trust é “ignorado”, e os bens e direitos são considerados como de propriedade direta do instituidor (settlor) ou do beneficiário, dependendo das características do contrato (revogável ou irrevogável). A tributação segue a natureza dos ativos detidos pelo trust.

A consolidação das normas tributárias para alta renda exige do contribuinte uma postura de transparência total e apuração contábil rigorosa. A declaração de 2026 refletirá um ano fiscal completo sob a vigência da Lei 14.754, sem regimes de transição. A precisão no reporte das novas regras para declarar fundos exclusivos e offshores no imposto de renda 2026 é fundamental para a preservação do patrimônio.

Disclaimer: Este artigo tem caráter meramente informativo e educacional. Não constitui consultoria jurídica, contábil ou recomendação de investimento. As regras tributárias são complexas e sujeitas a alterações e interpretações. Recomenda-se enfaticamente a consulta a advogados tributaristas e contadores especializados para análise de casos específicos.