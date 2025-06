Trump chama presidente do Fed de ‘completo idiota’ e diz que pode mudar de ideia sobre demiti-lo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar publicamente o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, nesta sexta-feira (20), após a decisão do banco central americano de manter as taxas de juros inalteradas pela quarta vez consecutiva. Em postagem na rede Truth Social, Trump chamou Powell de “completo e total idiota” e cogitou sua demissão. “Talvez eu tenha que mudar de ideia sobre demiti-lo? De qualquer forma, seu mandato termina em breve”, escreveu o republicano. “Fui amável, fui neutro e fui desagradável, e ser amável e neutro não funcionou.”

Powell, indicado ao cargo pelo próprio Trump em 2018, tem mandato até 2026. A mais recente reunião do Fed terminou na última quarta-feira (18) com a decisão de manter os juros entre 4,25% e 4,50%, patamar definido desde dezembro de 2024. Na ocasião, Powell indicou cautela e preocupação com os efeitos inflacionários das tarifas de importação implementadas pelo governo Trump.

O mandatário americano pressiona por uma redução nas taxas para estimular a economia. Ele argumenta que a inflação está “sob controle” e defende um corte imediato de um ponto percentual. Já o Fed adota uma postura mais conservadora, sinalizando que eventuais cortes — caso ocorram — seriam graduais.

Um dos possíveis sucessores de Powell é Christopher Waller, aliado de Trump e atual integrante do conselho do Fed. Waller defendeu nesta sexta-feira uma redução de juros já na próxima reunião, marcada para o fim de julho.

