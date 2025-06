Relatório do Fed aponta moderação na inflação nos EUA, mas índices seguem elevados

Mercado de trabalho nos EUA apresenta sinais positivos, com uma criação moderada de empregos e uma taxa de desemprego baixa

SAUL LOEB / AFP Expectativas de inflação para o curto prazo mostraram um aumento, enquanto as projeções de longo prazo continuam alinhadas com a meta de 2% estabelecida pelo Fed



O Federal Reserve (Fed) divulgou um relatório de política monetária ao Congresso dos Estados Unidos, que revela uma moderação na inflação ao longo deste ano, embora os índices ainda permaneçam elevados. O documento ressalta que o aumento das tarifas sobre importações tem contribuído para a elevação dos preços de determinados bens de consumo. O mercado de trabalho nos EUA apresenta sinais positivos, com uma criação moderada de empregos e uma taxa de desemprego baixa. No entanto, o Fed alerta que os impactos das tarifas sobre os preços ao consumidor são incertos, uma vez que a política comercial está em constante mudança.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As expectativas de inflação para o curto prazo mostraram um aumento, enquanto as projeções de longo prazo continuam alinhadas com a meta de 2% estabelecida pelo Fed. A instituição financeira se posiciona para aguardar mais informações que possam esclarecer as perspectivas de inflação e a atividade econômica no país. No primeiro trimestre, o crescimento do PIB real apresentou uma desaceleração, refletindo uma demanda doméstica final privada moderada. Além disso, as medidas de confiança tanto das famílias quanto das empresas caíram, influenciadas por preocupações relacionadas às tarifas e incertezas no cenário econômico.

O Fed também tomou a decisão de reduzir suas participações em Treasuries e títulos lastreados em hipotecas, diminuindo o ritmo dessa redução para garantir uma transição mais suave em relação aos saldos de reservas. A liquidez no mercado de Treasuries caiu para níveis que não eram observados desde o início de 2023.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA