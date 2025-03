Tensões diplomáticas entre Canadá e China aumentam após execuções de cidadãos canadenses

Embaixada chinesa fez um apelo aos canadenses para respeitarem sua soberania judicial, destacando a importância de não interferir em seus processos legais

Banco de Imagens/Pixabay As relações entre Canadá e China têm se deteriorado desde 2018



Quatro cidadãos canadenses foram executados na China, um ato que elevou as tensões diplomáticas entre os dois países. A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, expressou sua indignação em relação às execuções e solicitou clemência para outros compatriotas que enfrentam situações semelhantes. O governo canadense mantém uma posição firme contra a pena de morte em qualquer circunstância. Em resposta, a China justificou as execuções, afirmando que as ações foram tomadas em conformidade com a legislação local e que existiam provas robustas dos crimes cometidos.

A embaixada chinesa também fez um apelo ao Canadá para que respeite sua soberania judicial, destacando a importância de não interferir em seus processos legais. As relações entre Canadá e China têm se deteriorado desde 2018, quando o Canadá prendeu a executiva da Huawei, Meng Wanzhou. Esse evento desencadeou a detenção de dois cidadãos canadenses na China, o que gerou um ciclo de retaliações e desconfiança entre os países. Desde então, a situação se agravou com outros episódios, como a condenação à pena de morte de Robert Schellenberg.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, as tensões comerciais também contribuíram para o clima hostil entre as nações. Tarifas e restrições impostas por ambos os lados têm dificultado a normalização das relações. O cenário atual reflete um impasse que pode ter repercussões significativas para a diplomacia e o comércio entre Canadá e China nos próximos meses.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias