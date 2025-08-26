Trump demite diretora do Federal Reserve em medida inédita e aumenta pressão sobre Powell

A Casa Branca alega que ela teria cometido fraude hipotecária ao declarar duas residências como se fossem principais para obter melhores condições em empréstimos

Drew Angerer/Getty Images/AFP Indicada por Joe Biden em 2022, Lisa Cook havia sido indicada foi a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na diretoria do Fed



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (25) a demissão de Lisa Cook, integrante do Conselho de Governadores do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. Trata-se de uma decisão sem precedentes, que levanta questionamentos sobre a legalidade da medida e sobre a independência da autoridade monetária do país. Cook, indicada em 2022 pelo então presidente Joe Biden, era a primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na diretoria do Fed. Seu mandato tinha duração até 2038.

A Casa Branca alega que ela teria cometido fraude hipotecária ao declarar duas residências como se fossem principais para obter melhores condições em empréstimos. O Departamento de Justiça informou que analisa o caso, mas até agora não houve condenação ou apresentação de provas formais.

Em carta divulgada na rede Truth Social, Trump afirmou que “a conduta enganosa e possivelmente criminosa” de Cook compromete sua credibilidade para atuar no Fed. Juristas, no entanto, contestam a justificativa e apontam que a legislação só permite a demissão de diretores do banco central por “justa causa” comprovada, como negligência profissional ou má conduta confirmada. O episódio pode abrir uma disputa judicial sobre os limites do poder presidencial.

A saída de Cook dá a Trump a oportunidade de ampliar sua influência na composição do conselho do Fed, responsável pelas decisões sobre a taxa básica de juros. Hoje, três dos sete integrantes já foram escolhidos por ele. Caso indique um substituto alinhado ao governo, passará a ter maioria no colegiado, o que poderia facilitar cortes de juros, uma demanda recorrente do presidente.

Trump tem criticado duramente a política monetária conduzida pelo presidente do Fed, Jerome Powell, que manteve os juros na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano desde dezembro. O republicano argumenta que os custos de empréstimo elevados prejudicam o crescimento econômico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lisa Cook havia afirmado recentemente que não renunciaria ao cargo por pressão política e que responderia a qualquer questionamento com base em fatos. Especialistas avaliam que ela pode recorrer da decisão, transformando o caso em uma disputa histórica sobre a autonomia do banco central mais influente do mundo.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA