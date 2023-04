Twitter permitirá que jornais cobrem usuários por acesso a conteúdos

Segundo Elon Musk, medida fará com que usuários que não têm assinatura de veículos de comunicação paguem valor mais alto por leitura ocasional de matérias

EFE/ John G. Mabanglo Dono do Twitter, Musk implementou diversas mudanças para tentar aumentar a arrecadação da rede social



O proprietário do Twitter, Elon Musk, avisou que a partir de maio a rede social vai permitir que veículos de comunicação cobrem os usuários pelo acesso aos seus conteúdos. A medida foi anunciada neste sábado, 29, e funcionará quando os internautas clicarem nos links. Musk havia antecipado que os usuários poderão em breve oferecer assinaturas de conteúdos, incluindo texto e vídeo, e que planejava cobrar 10% dos ganhos com esse serviço após os 12 meses iniciais. Na mensagem deste sábado, o empresário disse que a mudança levará os usuários que não têm “uma assinatura mensal” a “pagar um preço mais alto por artigo” quando quiserem ler apenas ocasionalmente. A empresa, que tem procurado formas de aumentar as receitas, afirmou que a iniciativa de monetização dos artigos será uma situação “vantajosa para todos”, tanto para a imprensa como para o público. Elon Musk, que comprou o Twitter há pouco mais de um ano, tomou medidas de grande visibilidade, como mudanças nas contas verificadas, que, sob a sua liderança, passaram a ser pagas, quando anteriormente era oferecida gratuitamente a celebridades e organizações. O empresário também demitiu 80% dos funcionários, leiloou móveis dos escritórios e anunciou recentemente que limitará o acesso à sua interface de programação de aplicações (API) – ferramentas de software que permitem que programadores externos coletem e analisem dados – e cobrará uma taxa na maioria dos casos.

*Com informações da agência EFE