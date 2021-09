Uber bane 1,6 mil motoristas por ‘cancelamento excessivo’ de viagens

A empresa afirmou que a conduta prejudica o funcionamento da plataforma, mas reconheceu que a maior parte dos colaboradores não possui tal comportamento

www.quotecatalog.com/Divulgação/Creative Commons Clientes vinham fazendo reclamações sobre o cancelamento de corrida por parte dos motoristas



A Uber baniu cerca de 1.600 motoristas de seu aplicativo alegando “cancelamento excessivo” de viagens por parte dos colaboradores. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela própria empresa, que afirmou que 0,16% dos quase 1 milhão de motoristas cadastrados no aplicativo apresentaram “comportamentos que prejudicam intencionalmente o funcionamento da plataforma”. A Uber informou que os motoristas têm o direito de cancelar corridas, mas que o cancelamento excessivo configura uma violação do código da plataforma. Além disso, a empresa informou que tem ciência de que a maioria de seus colaboradores não possui tais comportamentos. A medida foi tomada pela plataforma após uma série de reclamações dos usuários sobre o cancelamento de viagens por parte dos motoristas e no aumento do tempo de espera para as corridas. Em contrapartida, os motoristas e colaboradores alegam que a alta do preço dos combustíveis têm atrapalhado a realização de corridas.