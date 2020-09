Vagas de emprego: grandes empresas abrem programas de estágio e trainee

P&G, Itaú, Bayer, Ambev, Facebook, Santander, EY e IBM têm oportunidades; inscrições acontecem entre setembro e outubro

00Bayer, Facebook, 99, Ambev e Santander são algumas das empresas que estão com vagas de estágio ou trainee abertas para os próximos meses no Brasil. Segundo um levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no mês de junho houve um aumento no número de vagas de estágio e aprendizagem pela primeira vez desde o início da pandemia da Covid-19, um crescimento de 99,34% em comparação a abril, quando começaram as medidas de restrição e isolamento social na maioria dos estados brasileiros. Já em julho, os números foram ainda maiores: houve geração de 11 mil vagas, um aumento de 37% em relação ao mês anterior. As contratações, porém, ainda estão aquém das registradas no mesmo período do ano passado. Em abril e maio, houve uma retração de 83% em relação a 2019; em junho foi 57%; e em julho, 54%.

Confira programas de estágio e trainee abertos em grandes empresas:

Ambev – estágio

Por meio de um processo de recrutamento 100% online, sem teste de inglês, e substituição dos tradicionais testes de lógica por um jogo, a Ambev abriu as inscrições para o segundo semestre do seu programa de estágio. O objetivo é deixar a seleção mais inclusiva e trazer mais diversidade à empresa. Por isso, serão aceitos jovens de todos os cursos, tanto de bacharel, como de licenciatura e tecnólogo. Depois da fase de pré-seleção, os indicados irão para a fase do game, que será um teste de conhecimentos sobre a Ambev. O passo seguinte é a etapa de vídeo, onde o candidato poderá escolher se vai aparecer ou não. Se aprovado, a fase final, conhecida como Day Challenge e que até então era presencial, será 100% online. Essa etapa é o principal dia da seleção, em que os universitários participarão de uma dinâmica e farão uma entrevista com líderes da companhia.

Vagas: São mais de 200 vagas nas áreas de Business, Supply e Tech espalhadas por todo o Brasil e direcionadas a estudantes de graduação superior com formação prevista até 2022. Em Supply, os estagiários mergulham no universo da cerveja. Já em Business, os interessados vão conhecer mais as áreas comerciais, e em Tech, os projetos de inovação da companhia.

Ambev – trainee

Em 2020, o programa de trainee da Ambev foi reformulado para criar um processo mais diverso. A empresa desenvolveu uma plataforma de capacitação com conteúdos preparatórios que vão ajudar os candidatos em todas as etapas da seleção. Além disso, antigas exigências que limitavam a participação de muita gente foram eliminadas. Então, em vez de um teste de inglês, a Ambev vai oferecer bolsas para os candidatos aprovados que não tenham conhecimento do idioma. São cinco etapas no programa, todas 100% online. Assim como na seleção para estágio, também terá uma etapa com um game de competências — que será aplicado após o teste de lógica, que este ano ficou mais fluido e sem foco em matemática, como costumava ser antigamente. O game da Ambev vai ajudar a entender se os candidatos têm características como adaptabilidade, cooperação, criatividade, ousadia, inovação, abertura a novos desafios, resolução de problemas e tolerância.

Vagas: São vagas em todo o Brasil, para as áreas de Negócios, Tecnologia e Supply — que engloba a gestão das cervejarias, em diversas áreas, como logística, financeiro e Gente & Gestão, por exemplo.

Santander – trainee

A nova edição do programa de trainees do Santander foi lançada em 27 de julho. O processo de seleção consiste em uma série de etapas que incluem testes sobre conhecimentos e habilidades, desafio de negócios em grupo, uma live sobre carreira e um dia dedicado para que os candidatos conheçam melhor o banco. Todas elas serão realizadas online, à exceção da última, na segunda quinzena de novembro, que está prevista para ser presencial. O início do programa será em janeiro de 2021. Os três trainees que apresentarem as melhores performances participarão de um intercâmbio custeado pelo Santander em uma das unidades da América Latina, após a conclusão do programa. O desenvolvimento dos participantes inclui treinamentos na Academia Santander, vivências nas áreas e job rotation: serão duas experiências como especialista e uma como generalista. No total, o programa tem duração de 11 meses e os trainees serão acompanhados por executivos da organização, que atuarão como mentores.

Vagas: São previstas 35 vagas para as áreas de: Auditoria CFO (Chief Financial Officer), Coligadas, Comunicação e Marketing, Corporate, Finanças e Estratégia, Riscos, Tecnologia & Operações, Varejo Wealth Management, Assuntos Jurídicos e Corporativos, além de Global Corporate Banking.

Facebook – estágio

O programa de estágio tem duração de um ano, e os escolhidos são diretamente responsáveis por apoiar negócios e organizações, dos mais diversos portes, a estabelecer sua presença no Facebook de forma autêntica e cativante. O início está sujeito a ser remoto devido às medidas de saúde e segurança tomadas por causa da Covid-19. Em setembro, ocorrerá a primeira entrevista por vídeo, após análise dos currículos dos candidatos. A sessão preparatória para as entrevistas finais e com os gestores das posições acontece em outubro. O programa começa em janeiro de 2021.

Vagas: Após a seleção do banco de talentos, os estagiários serão direcionados, de acordo com suas aptidões e interesses, para áreas variadas incluindo: Gestão de contas, Programas de Atendimento e Operações, Comunicação, Políticas Públicas, Engenharia de Soluções, Engenharia Empresarial, Workplace, Parceria com comunidades e Parceria de mídias.

Heineken – trainee

A empresa está com inscrições abertas para a terceira edição do Leadership Experiences Heineken, programa com duração de 12 meses e focado em diversidade e no desenvolvimento de jovens profissionais para cargos de liderança. Todo o processo seletivo será online, com o uso de realidade virtual e adaptado para deficientes auditivos e visuais. Terão podcasts com participantes do programa contando sobre sua experiência e cultura da companhia, além de um chatbot conhecido como Dandara, que auxiliará e acompanhará os candidatos com dúvidas durante todo o processo.

Vagas: Ao todo serão 20 vagas disponíveis e, no final, os jovens poderão assumir posições de gestão na companhia.

Dennis Group – trainee

O programa de trainee da Dennis Group é focado no desenvolvimento de lideranças e no aprendizado na prática, atuando em projetos de instalações para produção de alimentos e bebidas em todo o mundo. As etapas do processo de seleção incluem um teste online; uma dinâmica em grupo e uma entrevista com um Consultor; uma entrevista com Engenheiros e, por fim, com o Centro de Avaliação e Executivos. Os trainees trabalham em projetos multidisciplinares de todos os tamanhos, desde a definição do projeto até instalações Greenfield em grande escala, podendo colaborar com equipes na América do Sul, América do Norte e Europa.

Requisitos: Graduação completa entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020 nos cursos de Arquitetura ou Engenharia (todas). É necessário ter o nível de inglês avançado.

P&G – estágio

A P&G abriu inscrições para o processo seletivo online de Estágio Gerencial e para o programa de desenvolvimento de estudantes negros “P&G para Você”. No Estágio Gerencial, os estudantes contam com o suporte de gestores, mentores, outros colegas de trabalho e recebem treinamentos desde o início. As etapas dessa edição, que será totalmente online, incluem testes de perfil, lógica e inglês — e três entrevistas. Com o objetivo de estimular a diversidade racial em seu quadro de funcionários e, assim, estabelecer mais representatividade a longo prazo, a P&G também iniciou as inscrições para o programa de desenvolvimento de estudantes negros, que visa capacitar os participantes do processo seletivo da companhia com aulas de inglês e mentoria. Os estudantes passam pelas mesmas etapas online do processo de Estágio Gerencial e, caso sejam aprovados, recebem uma bolsa integral de curso de inglês online por 12 meses. Já a mentoria acontece durante seis meses e trabalha com diversas habilidades através de coaching com líderes da empresa em encontros online mensais. Após o período de curso, os estudantes finalizam o processo seletivo com um teste de inglês e, se atingirem o nível requisitado, são aprovados para o programa de Estágio Gerencial da companhia.

Vagas: As vagas disponíveis são para o escritório da companhia em São Paulo (capital) e Rio de

Janeiro (capital) e em sua planta na cidade de Louveira (interior de São Paulo).

Stone

A Stone reabriu as inscrições para o 12º Recruta Stone. O programa havia sido adiado e as inscrições encerradas em março, devido à propagação do coronavírus. Os candidatos inscritos durante o primeiro semestre já estarão automaticamente inscritos. Sem número pré-definido de contratações, a nova versão do Recruta Stone possui seis fases, como testes on-line, questionário sobre a vida pessoal do candidato e entrevistas com líderes. A dinâmica em grupo foi substituída por uma etapa de resolução de cases, em que cada candidato poderá escolher uma opção para entregar. Os aprovados passarão seis meses em diversas áreas da companhia para melhor entender seu funcionamento. Após esse período, os Recrutas decidem, em conjunto com a equipe de Pessoas, a área com a qual têm mais identificação para agregar mais valor à Stone e aos negócios dos clientes. Nessa edição, os candidatos aprovados ingressarão na empresa em janeiro de 2021.

Requisitos: A jornada é flexível, definida de acordo com a realidade de cada candidato. O objetivo do Recruta Stone é encontrar os melhores talentos do país, por isso não existe um curso específico, exigência de um ano de formação e nem limitações em relação à idade. Pessoas a partir de 18 anos podem se inscrever.

Bayer – estágio

A multinacional Bayer abriu processo seletivo para o programa de estágio 2021 com vagas nos seguintes Estados: Bahia, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso e Paraná. Além das vagas de estágio, este ciclo também está considerando posições técnicas para a unidade de Camaçari (BA). A data prevista de início é fevereiro de 2021. Na Bayer, o programa de estágio funciona com a jornada de desenvolvimento 70, 20, 10: 70% de experiência no trabalho (atividades diárias, que irão proporcionar na prática os conhecimentos adquiridos); 20% de aprendizagem social (o gestor realiza a gestão do desenvolvimento e desempenho do estagiário, buscando informação junto ao tutor); e 10% dde treinamento formal (conjunto de treinamentos desenhados especialmente para o desenvolvimento dos estagiários).

Vagas: As vagas são direcionadas a estudantes brasileiros dos seguintes cursos: Administração, Agronomia, Bioquímica, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Direito, Engenharias, Farmácia, Marketing, Medicina Veterinária, Psicologia, Química, dentre outros cursos correlatos.

Itaú Unibanco – trainee

O Itaú abriu as inscrições para o programa de trainees 2021. A novidade nesse ano será o uso do aplicativo “Buscando ser trainee”. Nele, os candidatos podem realizar cada etapa do programa e ter acesso a conteúdos sobre o banco e o processo. O app possui vídeos institucionais, textos sobre cultura e negócios e dicas de executivos. Além disso, ele terá uma função chamada “Pergunte ao trainee”, que permitirá o envio de dúvidas sobre o programa para trainees de anos anteriores. O processo acontecerá ao longo do segundo semestre e terá cinco etapas: inscrição; testes online; resolução de um business case online; dinâmica em grupo; e entrevista final com os executivos.

Vagas: Áreas de Negócios Atacado e Negócios Varejo do banco.

BP Bunge – trainee

Com duração de 12 meses, o programa de trainees 2020 tem o objetivo de estimular jovens recém-formados a desenvolverem suas carreiras em cargos de especialidade nas áreas operacionais e corporativas. As etapas do processo seletivo consistem em provas online de lógica e fit cultural; uma dinâmica de grupo virtual; visita à unidade agroindustrial; um painel e uma entrevista com gestores; além da contratação, que deve ocorrer em novembro.

Vagas: Destinadas para candidatos com graduação em Administração de Empresas, Agronomia, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Agronômica, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Produção, Engenharia Automotiva, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Química.

Ericsson – estágio

A Ericsson abriu vagas para o Programa de Talentos 2021. Os perfis selecionados iniciarão suas atividades na Ericsson em janeiro do ano que vem, com oportunidade imediata de participarem de projetos relevantes que estão sendo capitaneados pela empresa. Com duração de até dois anos, o Programa de Estágio foi elaborado para oferecer a plataforma de desenvolvimento que os jovens precisam para fazer um significativo avanço em suas carreiras. As praças de atuação são São Paulo, Indaiatuba, São José dos Campos e Rio de Janeiro.

Vagas: São 46 vagas. As áreas serão informadas depois dos candidatos serem aprovados no processo seletivo.

International Paper – estágio

Esse ano, o IP Next Generation oferecerá 36 vagas para estudantes técnicos, universitários e recém-formados que tenham vontade de aprender, sejam engajados com os resultados, abracem os desafios e sejam protagonistas de suas carreiras. Com duração de 12 a 24 meses, o estágio é voltado a estudantes de diversas áreas. Aqueles que estão cursando o penúltimo ou último ano do Ensino Técnico com área de formação em Segurança do Trabalho podem concorrer a uma vaga de estágio técnico com atuação no Horto Florestal de Mogi Guaçu. Candidatos com deficiência podem se candidatar para qualquer vaga, além de terem acesso a vagas de estágio exclusivas em um site com recursos de acessibilidade.

Vagas: As vagas em Mogi Guaçu (SP) são para as áreas Comercial (Vendas, Marketing, Trade Marketing e Relações Institucionais e Sustentabilidade); Industrial (Pesquisa e Desenvolvimento); Florestal (Pesquisa Ambiental; Performance Florestal e Excelência Manufatura); Jurídica (Empresarial); RH (Gestão de Recompensa, Centro de Serviços Compartilhados, Centro de Expertise de Talentos e Business Partner); TI (Infraestrutura e Operações); Supply Chain e Sourcing (Serviço ao Cliente, Operação de Suprimentos, Matéria-Prima e Energéticos e Suprimentos); e Finanças (Inteligência de Mercado & Performance, Planejamento Tributário, Impostos Diretos e Indiretos, Operações Financeiras). Já em Luiz Antônio (SP), são para as áreas Industrial (Máquinas; Operação, Recuperação e Utilidades) e Supply Chain e Sourcing (Logística). Em Três Lagoas (MS), são para TI (Infraestrutura e Operações) e Supply Chain e Sourcing (Logística).

International Paper – trainee

Para os recém-formados, a empresa abre as vagas de trainee, sendo três posições na área Industrial e uma na área de Supply Chain. Para as vagas na área industrial é necessária a graduação em Engenharia Química, e para a de Supply Chain todas as Engenharias serão aceitas. O programa tem duração de 24 meses e os selecionados atuarão nas unidades da International Paper de Mogi Guaçu e Luiz Antônio. Candidatos com deficiência podem se candidatar para qualquer vaga, além de terem acesso a vagas de estágio exclusivas em um site com recursos de acessibilidade.

Vagas: Em Mogi Guaçu (SP) as vagas são para Supply Chain e TI. Já em Luiz Antônio (SP), para a área Industrial.

Ericsson – trainee

O programa tem duração de 12 meses e oferece aos candidatos a possibilidade de obter uma visão global da empresa. O programa será planejado e orientado por diferentes gestores e profissionais da área de People, visando proporcionar aprendizado diferenciado para que os trainees possam assumir, futuramente, posições de destaque na companhia. Os trainees exercem um papel chave como Young Advisors da Presidência e o índice de efetivação é de 60% a 70%.

Vagas: São três vagas. As áreas serão informadas depois dos candidatos serem aprovados no processo seletivo.

BP Bunge – Programa Jovens Engenheiros

O Programa Jovens Engenheiros é dedicado a acelerar a carreira de profissionais que possuem de três a cinco anos de formação e vivência no setor sucroenergético ou em operações de grandes indústrias. O objetivo é capacitar colaboradores para cargos de líder, coordenador e especialista nas operações. A duração é de 12 meses. As etapas do processo seletivo consistem em provas online de lógica e fit cultural; check up de competências (entrevista virtual com Across e RH); visita à unidade agroindustrial; entrevista com gestor/RH; além da contratação em novembro.

Vagas: Destinadas a profissionais das áreas de Engenharias de Produção, Produção Mecânica, Agronômica, Agrícola, Química, Mecatrônica, Elétrica e Mecânica.

99 – estágio

A empresa está com 39 vagas de estágio abertas na companhia no momento, tanto para o aplicativo de corridas como para o aplicativo de delivery de comida (99Food). A companhia mantém o compromisso de não demissão em razão da Covid-19.

Vagas: No Brasil, as áreas de atuação são Engenharia de dados, Marketing, BI, Government Affairs, Analista de Operações, Segurança da Informação, Legal, Operações, Estratégia e planejamento, Segurança, e Unidade de Atendimento Aos Usuários.

EY – trainee

As inscrições para o programa de trainee da EY foram abertas em janeiro de 2020 e o processo se estende até outubro, quando as admissões das últimas turmas são finalizadas. O programa tem diferentes datas de contratação, de acordo com a área de negócio e a localidade escolhidas. Quanto mais cedo o candidato se inscrever, mais chances terá de ingressar no programa.

Vagas: As vagas são para Consultoria, Auditoria, Impostos, Estratégia e Transações.

IBM – estágio

A empresa está com inscrições abertas para o Programa de Associates, com diversas possibilidades de carreira, entre elas a de Desenvolvedor(a) e Especialista Técnico(a). Como um associado, o candidato fará parte das equipes voltadas ao cliente, atuando como um(a) desenvolvedor(a) ou especialista técnico(a) e ajudando as empresas a mudarem sua forma de trabalhar.

Vagas: Estagiário de desenvolvimento e especialista técnico(a).

Nestlé

O processo de estágio na Nestlé é contínuo, ou seja, a empresa abre vagas o ano todo. Atualmente, há mais de 25 vagas abertas para a sede, em diferentes áreas e negócios na empresa. O processo seletivo consiste em 5 etapas: inscrições online; testes online; avaliação presencial ou por Skype; avaliação presencial com o gestor da área; e processo de contratação. As inscrições para a seleção de trainees deste ano da empresa abrirão no mês de outubro, para início dos aprovados previsto em janeiro de 2021. Serão em torno de 12 vagas para áreas como: vendas, MKT, Supply, Técnica, F&C.