Vai viajar? Confira dicas para deixar a casa em segurança

Com as festas de fim de ano e as férias se aproximando, antes de arrumar as malas, é importante garantir que a residência estará protegida durante sua ausência

tommaso79/iStock Seguro residencial da Zurich oferece serviços como limpeza de calhas,, revisão elétrica e hidráulica e lubrificação das fechaduras



Viajar é sempre prazeroso. Se for com a família e amigos, então, é ainda melhor. Em feriados ou férias escolares das crianças, nada como curtir e descansar com tranquilidade em um lugar novo sabendo que a sua casa está segura e protegida para quando você retornar. E, cá entre nós, melhor do que viajar é poder curtir tranquilamente com a família, sabendo que seu lar estará seguro. Pensando nisso, a Seguradora Zurich, especialista em seguros, separou algumas dicas para deixar sua casa mais protegida. Continue lendo as dicas e prepare-se para colocar em prática em sua próxima viagem.

1. Tranque portas e janelas

Parece óbvio, mas é essencial se certificar que todas as portas e janelas estão trancadas antes de sair. Uma boa dica para redobrar a segurança é instalar trancas extras ou ainda colocar pedaços de madeira nas laterais das janelas e portas de correr para dificultar o acesso em caso de arrombamentos. Mesmo se você mora em prédio, que costuma ser mais seguro, não deixe de fechar janelas e trancar todas as portas, inclusive as dos cômodos internos.

2. Deixe a casa em ordem

Antes de sair, dê uma olhada na geladeira e confira os prazos de validade dos produtos. Congele tudo o que for possível e regule a temperatura média da geladeira para, por exemplo, “modo férias” ou “regulagem mínima”. Assim você garante que tudo estará em perfeito estado quando voltar. Uma segunda dica é dar aquela geral nas lixeiras da casa. Tire todos os lixos para evitar mau cheiro e insetos indesejáveis no seu retorno. Por fim, dê uma atenção aos ralos. Tampe os que não dão vazão para água. Para os que dão, cheque se estão limpos e sem folhas ou outros objetos que possam impedir o escoamento da água da chuva, por exemplo.

3. Feche a água e o gás

Aqui vale a precaução: feche o registro de água e o de gás para evitar vazamentos enquanto você estiver fora. Verifique se as torneiras estão bem fechadas e se a chave do botijão de gás ou o aquecedor de água a gás estão desligados. Não custa nada e pode te livrar de uma baita dor de cabeça na volta da viagem. Anota aí!

4. Tire os eletrônicos das tomadas

Retire da tomada todos os aparelhos eletroeletrônicos para evitar problemas com superaquecimento ou até que sejam danificados por descarga elétrica em um temporal. Se sua viagem for mais longa e você for ficar um período maior de tempo fora de casa, o ideal é esvaziar a geladeira por completo e desligar o quadro de energia. Assim, você garante mais segurança e até uma redução significativa do consumo de energia elétrica da sua residência.

5 Faça um check-up da residência

Antes de embarcar na próxima aventura, que tal deixar o imóvel com a manutenção em dia? Um seguro residencial como o da Zurich oferece uma boa diversidade de serviços assistenciais como limpeza de calhas, ralos e sifões, revisão da elétrica e hidráulica da residência, lubrificação das fechaduras, instalação de luz de emergência e muitos outros. Sem falar nas coberturas tradicionais que o Seguro Zurich Residência oferece como coberturas para incêndio, queda de raio e roubo e furto. Bom demais, né? Sua casa e sua família merecem essa proteção.

Tudo pronto? Agora você já pode sair de férias sem precisar se preocupar com a sua casa. E já sabe: se quiser ainda mais proteção para sua viagem de carro, conheça as coberturas e assistências completas do Zurich Automóvel e faça uma boa viagem!