Vale, Petrobras, Banco do Brasil e mais: veja as empresas que vão pagar dividendos aos acionistas em março

Até aqui, 25 empresas confirmaram o pagamento de dividendos ou JCP aos acionistas em março; veja nesta matéria a lista completa

O mês de março já começou, e traz boas novidades aos investidores entusiastas de proventos. Até aqui, 25 empresas já divulgaram o pagamento de dividendos e/ou JCP para o período. Alguns dos nomes que vão remunerar os acionistas em março são Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Metalúrgica Gerdau (GOAU4), Bradesco (BBDC4) e Auren Energia (AURE3). Para ajudar o investidor que busca renda a se organizar, separamos nesta matéria a data do pagamento dos dividendos, o valor por ação e a data-base — ou seja, a data limite em que os investidores deveriam ter os papéis das companhias para ter direito aos proventos.

Veja a agenda de proventos de março

Sem mais delongas, apresentamos abaixo as empresas que vão pagar proventos em março. Vale sempre lembrar que, enquanto os dividendos não são tributados, os JCPs estão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%.

01/03/2024 – Banco Banestes (BEES3 e BEES4) – JCP

Data-base: 1 de fevereiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (BEES3) e preferencial (BEES4): R$ 0,0227910950 .

01/03/2024 – Bradesco (BBDC3 e BBDC4) – JCP

Data-base: 1 de fevereiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (BBDC3): R$ 0,017249826 .

Valor bruto por ação preferencial (BBDC4): R$ 0,018974809 .

01/03/2024 – Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) – JCP

Data-base: 31 de janeiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (ITUB3) e preferencial (ITUB4): R$ 0,01765 .

04/03/2024 – Iguatemi (IGTI3, IGTI4 e IGTI11) – Dividendos

Data-base: 23 de fevereiro de 2024 .

Valor por ação ordinária (IGTI3): R$ 0,02394718907 .

Valor por ação preferencial (IGTI4): R$ 0,07184156722 .

Valor por unit (IGTI11): R$ 0,16763032351 .

05/03/2024 – 3Tentos (TTEN3) – Dividendos

Data-base: 23 de fevereiro de 2024 .

Valor por ação ordinária (TTEN3): R$ 0,117655996 .

06/03/2024 – Pague Menos (PGMN3) – JCP

Data-base: 26 de janeiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (PGMN3): 0,2967045871 .

08/03/2024 – Banese (BGIP3 e BGIP4) – JCP

Data-base: 28 de fevereiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (BGIP3): R$ 1,047637413 .

Valor bruto por ação preferencial (BGIP4): R$ 1,152401155 .

08/03/2024 – Camil (CAML3) – Dividendos

Data-base: 21 de fevereiro de 2024 .

Valor por ação ordinária (CAML3): R$ 0,017594503 .

08/03/2024 – Camil (CAML3) – JCP

Data-base: 21 de fevereiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (CAML3): R$ 0,055715926 .

08/03/2024 – Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) – Dividendos

Data-base: 21 de fevereiro de 2024 .

Valor por ação ordinária (ITUB3) e preferencial (ITUB4): R$ 1,125125 .

08/03/2024 – Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) – JCP 1

Data-base: 18 de setembro de 2023 .

Valor bruto por ação ordinária (ITUB3) e preferencial (ITUB4): R$ 0,2693 .

08/03/2024 – Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4) – JCP 2

Data-base: 6 de dezembro de 2023 .

Valor bruto por ação ordinária (ITUB3) e preferencial (ITUB4): R$ 0,24724 .

08/03/2024 – Itaúsa (ITSA3 e ITSA4) – Dividendos

Data-base: 22 de fevereiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (ITSA3) e preferencial (ITSA4): R$ 0,3005 .

08/03/2024 – Itaúsa (ITSA3 e ITSA4) – JCP

Data-base: 22 de fevereiro de 2024 .

Valor bruto por ação ordinária (ITSA3) e preferencial (ITSA4): R$ 0,2989 .

11/03/2024 – JHSF Participações (JHSF3) – Dividendos

Data-base: 29 de fevereiro de 2024.

Valor por ação ordinária (JHSF3): R$ 0,0307312330 .

12/03/2024 – Gerdau (GGBR3 e GGBR4) – Dividendos

Data-base: 1 de março de 2024.

Valor por ação ordinária (GGBR3) e preferencial (GGBR4): R$ 0,10 .

13/03/2024 – Metalúrgica Gerdau (GOAU3 e GOAU4) – Dividendos

Data-base: 1 de março de 2024.

Valor por ação ordinária (GOAU3) e preferencial (GOAU4): R$ 0,05 .

13/03/2024 – Weg (WEGE3) – JCP 1

Data-base: 22 de setembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária (WEGE3): R$ 0,059823529 .

13/03/2024 – Weg (WEGE3) – JCP 2

Data-base: 15 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária (WEGE3): R$ 0,071941176 .

13/03/2024 – Weg (WEGE3) – Dividendos

Data-base: 23 de fevereiro de 2024.

Valor por ação ordinária (WEGE3): R$ 0,297942793 .

14/03/2024 – Auren Energia (AURE3) – Dividendos

Data-base: 1 de março de 2024.

Valor por ação ordinária (AURE3): R$ 0,40 .

14/03/2024 – Metisa (MTSA3 e MTSA4) – JCP

Data-base: 12 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária (MTSA3): R$ 0,7000 .

Valor bruto por ação preferencial (MTSA4): R$ 0,7700 .

15/03/2024 – Intelbras (INTB3) – JCP

Data-base: 26 de dezembro de 2023.

Valor por ação ordinária (INTB3): R$ 0,16025097561 .

19/03/2024 – Vale (VALE3) – Dividendos

Data-base: 11 de março de 2024.

Valor por ação ordinária (VALE3): R$ 2,738617408 .

20/03/2024 – Petrobras (PETR3 e PETR4) – Dividendos

Data-base: 21 de novembro de 2023.

Valor por ação ordinária (PETR3) e preferencial (PETR4): R$ 0,67 .

25/03/2024 – Allied (ALLD3) – JCP

Data-base: 19 de dezembro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária (ALLD3): R$ 0,482726014 .

26/03/2024 – Tupy (TUPY3) – JCP

Data-base: 25 de outubro de 2023.

Valor bruto por ação ordinária (TUPY3): R$ 0,26295273814 .

27/03/2024 – Banco do Brasil (BBAS3) – JCP

Data-base: 11 de março de 2023.

Valor bruto por ação ordinária (BBAS3): R$ 0,41003673283 .

28/03/2024 – M. Dias Branco (MDIA3) – JCP

Data-base: 14 de março de 2024.

Valor por ação ordinária (MDIA3): R$ 0,0600000000 .

29/03/2024 – Dimed/Panvel (PNVL3) – JCP

Data-base: 30 de novembro de 2023.

Valor por ação ordinária (PNVL3): R$ 0,07994150 .

29/03/2024 – Eternit (ETER3) – JCP 1

Data-base: 10 de novembro de 2023.

Valor por ação ordinária (ETER3): R$ 0,0766159 .

29/03/2024 – Eternit (ETER3) – JCP 2

Data-base: 22 de dezembro de 2023.

Valor por ação ordinária (ETER3): R$ 0,1813710 .

31/03/2024 – Raízen (RAIZ4) – JCP

Data-base: 20 de dezembro de 2023.

Valor por ação preferencial (RAIZ4): R$ 0,06 .

Tabela com os pagamentos aos acionistas de março

