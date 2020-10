Vendas da indústria em agosto superam as do período pré-pandemia

Diretor de Desenvolvimento da CNI falou também sobre o primeiro mês de retomada dos empregos

Leandro Ferreira/Estadão Conteúdo Devido as fortes quedas de março e abril, no acumulado do ano o faturamento registra recuo de 3,9% em relação a 2019



O faturamento da indústria cresceu 37% no período de maio a agosto de 2020. O diretor de Desenvolvimento da CNI, Carlos Abijaodi, destaca que as vendas superam o período pré-pandemia. “Isso demonstra que nós saímos daquela curva que estávamos e, agora, estamos ascendendo. Parece que saímos da crise na curva em V. Esperamos que isso se mantenha para garantir o equilíbrio da produção industrial”, disse. Abijaodi falou também sobre o primeiro mês de retomada dos empregos.

“Muitos estavam em férias, outros em redução de salários. É uma retomada que mostrou que o crescimento do número de empregos pode parecer pequeno mas representa muito pelo momento. A pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias aponta que o faturamento aumentou 2,3% em agosto sobre julho e 37,8% em relação a abril, o auge da crise. Devido as fortes quedas de março e abril, no acumulado do ano o faturamento registra recuo de 3,9% em relação ao mesmo período de 2019.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos