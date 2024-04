Vendas no varejo surpreendem com crescimento de 1% em fevereiro

Alta para o segundo mês do ano superou expectativa, que era de queda de 1,6%; em comparação com fevereiro de 2023, o varejo restrito registrou um crescimento de 8,2%

Walter Campanato/Agência Brasil Carrinho de supermercado com produtos básicos



As vendas no varejo restrito apresentaram um aumento de 1% em fevereiro, em relação a janeiro, de acordo com a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo IBGE. A expectativa era de uma queda de 1,6%, mas o resultado surpreendeu positivamente. Em comparação com fevereiro de 2023, o varejo restrito registrou um crescimento de 8,2%. No mês anterior, o comércio restrito já havia apresentado um avanço de 2,8%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já no varejo ampliado, o volume de vendas aumentou 1,2% entre janeiro e fevereiro, considerando os ajustes sazonais. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o varejo ampliado teve um crescimento de 9,7% nas vendas. A receita nominal do varejo restrito teve um aumento de 1,2% em fevereiro, em comparação com janeiro, conforme apontado pela PMC. Enquanto isso, a receita nominal do varejo ampliado registrou um avanço de 1,6% no mesmo período.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA