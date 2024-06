Ferrari prepara seu primeiro carro elétrico, que vai custar R$ 3 milhões

Valor se refere ao modelo básico, sem opcionais ou toques pessoais, que podem encarecer o veículo em até 20%

Os apaixonados pela Ferrari terão uma novidade em breve. A famosa marca italiana está prestes a lançar seu primeiro carro 100% elétrico. A confiança no sucesso de vendas do novo modelo foi expressa publicamente pelo CEO da empresa, Benedetto Vigna. Ele acredita que o veículo terá um desempenho de mercado tão bom quanto os modelos com motor de combustão. Segundo a agência Reuters, o primeiro carro elétrico da Ferrari custará pelo menos 500 mil euros (cerca de R$ 2,9 milhões). Esse valor se refere ao modelo básico, sem opcionais ou toques pessoais, que podem encarecer o veículo em até 20%. Além disso, a marca está desenvolvendo um segundo modelo elétrico, ainda em estágio inicial. Vigna destacou em um podcast italiano o desafio de equilibrar as preferências dos consumidores. Enquanto compradores mais jovens preferem veículos elétricos, clientes mais antigos relutam em abrir mão do rugido característico dos motores Ferrari.

A empresa está inaugurando uma nova fábrica em Maranello, na Itália, para produzir supercarros híbridos e elétricos, aumentando a capacidade de produção de 14 mil para 20 mil carros por ano. Com essa nova empreitada, a Ferrari busca se posicionar na vanguarda da inovação automotiva, sem perder a essência que a tornou uma das marcas mais icônicas do mundo. A expectativa da empresa é que o novo modelo elétrico não só atenda às demandas ambientais e tecnológicas, mas também mantenha o prestígio e a performance que são sinônimos da marca.

