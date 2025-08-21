Jovem Pan > Notícias > Economia > Votação de PL que veda descontos em benefícios do INSS é adiada

Votação de PL que veda descontos em benefícios do INSS é adiada

Governistas questionam trecho do projeto que trata do ressarcimento de valores indevidos caso a devolução não seja feita pelas entidades em 30 dias

  • Por Jovem Pan
  • 21/08/2025 16h38 - Atualizado em 21/08/2025 16h39
  • BlueSky
BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO INSS Segundo interlocutores do relator, há questionamentos acerca da vedação completa aos descontos associativos em folha

A votação do projeto de lei que veda descontos associativos em benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi adiada por falta de acordo. O texto pode ser discutido na próxima terça-feira (26), a depender das negociações entre o governo e o relator, o deputado federal Danilo Forte (União-CE)

Segundo interlocutores do relator, há questionamentos acerca da vedação completa aos descontos associativos em folha, cerne do projeto, além de discordância sobre a proposta de transferir para o Conselho Monetário Nacional (CMN) a atribuição de dar o aval para descontos relacionados ao consignado.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Governistas também questionam trecho do projeto que trata do ressarcimento pelo INSS de descontos indevidos caso a devolução não seja feita pelas entidades em 30 dias.

Leia também

Paes veta alvarás para máquinas de jogos eletrônicos após decreto estadual
Em votação simbólica, Câmara aprova urgência do projeto de lei que amplia isenção do IR

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >