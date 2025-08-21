Votação de PL que veda descontos em benefícios do INSS é adiada

Governistas questionam trecho do projeto que trata do ressarcimento de valores indevidos caso a devolução não seja feita pelas entidades em 30 dias

BRUNO ESCOLASTICO/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Segundo interlocutores do relator, há questionamentos acerca da vedação completa aos descontos associativos em folha



A votação do projeto de lei que veda descontos associativos em benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi adiada por falta de acordo. O texto pode ser discutido na próxima terça-feira (26), a depender das negociações entre o governo e o relator, o deputado federal Danilo Forte (União-CE)

Segundo interlocutores do relator, há questionamentos acerca da vedação completa aos descontos associativos em folha, cerne do projeto, além de discordância sobre a proposta de transferir para o Conselho Monetário Nacional (CMN) a atribuição de dar o aval para descontos relacionados ao consignado.

Governistas também questionam trecho do projeto que trata do ressarcimento pelo INSS de descontos indevidos caso a devolução não seja feita pelas entidades em 30 dias.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório