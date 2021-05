WhatsApp passa a permitir transferência de dinheiro entre usuários no Brasil

Pessoas físicas poderão enviar até R$ 1 mil por transação e R$ 5 mil em um mês; vídeo feito pelo app mostra como usar ferramenta

O WhatsApp começou nesta terça-feira, 4, a liberar transações financeiras entre usuários dentro do aplicativo. O mecanismo, que deve ser disponibilizado gradualmente para os brasileiros nas próximas semanas, funcionará a princípio para pessoas físicas e poderá ser acessado no mesmo ícone que o usuário clica para abrir as opções de enviar localização ou documentos (o clipe de papel nos celulares Android e o “+” nos celulares iOS). O valor máximo de uma transação feita no aplicativo é de R$ 1 mil e o saldo máximo mensal de transferência ou recebimento do dinheiro é de R$ 5 mil, mas os bancos poderão escolher diminuir esse valor.

O canal oficial do aplicativo nas redes sociais explicou, em vídeo, como os brasileiros podem fazer as transações. É necessário que eles tenham um cartão de débito de bandeira Mastercard ou Visa. A princípio, serão aceitos os dos bancos do Brasil, Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank e Sicredi. Cartões de crédito não serão aceitos. “Estamos trabalhando para que todo mundo tenha acesso o mais rápido possível, mas fica a dica: se você já tem a ferramenta disponível, mandar um pagamento para um amigo faz com que ele ganhe acesso”, explicou a plataforma nas redes sociais.