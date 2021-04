Whatsapp, Telegram e Signal: conheça as vantagens e desvantagens dos apps

Os três aplicativos de conversa estão entre os mais usados em todo o mundo; saiba qual deles atende melhor suas necessidades

Pixabay / LoboStudioHambur A procura pelo Telegram e o Signal aumentou, este ano, depois que o WhatsApp anunciou que os dados dos usuários serão compartilhados com o Facebook



O WhatsApp foi lançado nos Estados Unidos, em 2009, e rapidamente ganhou popularidade. Hoje, é o principal aplicativo de mensagens do mundo com mais de 2 bilhões de usuários. Mas, além dele, outros ganharam espaço no mercado. A procura pelo Telegram e o Signal aumentou, este ano, depois que o WhatsApp anunciou que os dados dos usuários serão compartilhados com o Facebook, que é o dono da plataforma. E quem não concordar, a partir de maio será bloqueado. Mas qual desses aplicativos será a melhor opção? Antes de escolher, é bom saber quais as vantagens e desvantagens de cada um deles.

Por ser o mais popular, é possível encontrar quase todos os contatos no WhatsApp. E aí está umas das vantagens da ferramenta, que também garante a privacidade por meio de criptografia, exibe o status das mensagens enviadas, além de disponibilizar recursos para contas comerciais. Entre as desvantagens, estão a limitação do tamanho dos grupos e da extensão dos arquivos compartilhados e o uso de dados pessoais, como o recente aviso de compartilhamento de informações com o Facebook.

Já o Telegram, aplicativo russo lançado em 2013, tem como principais vantagens o acesso restrito a dados pessoais, os canais e chats de voz sem limite de participantes, o compartilhamento de arquivos pesados e o chat secreto, com timer de autodestruição das mensagens e com notificação de quando é feita uma captura de tela de uma conversa. Entre as desvantagens, estão a base menor de usuários e o fato de o aplicativo não ter a criptografia como definição padrão de segurança. O que, inclusive, teria possibilitado o vazamento de mensagens trocadas por autoridades da Operação Lava Jato, após terem os perfis hackeados.

E, por último, o Signal. O mais novo dos três apps, lançado em 2018, e que tem como grande diferencial não coletar nenhum tipo de informação dos usuários. Outras vantagens são a segurança por meio de criptografia como definição padrão, a possibilidade de exclusão automática de mensagens e a opção de bloqueio de captura de tela. Entre as desvantagens estão a menor base de usuários e recursos e funções limitados. Agora que você já conhece um pouco mais sobre cada aplicativo é só escolher aquele que atende melhor suas necessidades. Tá Explicado?

Gostaria de sugerir algum tema para o programa? É simples. Encaminhe a sugestão para o e-mail online@jovempan.com.br e escreva Tá Explicado no assunto. Participe!