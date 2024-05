Alesp aprova projeto de Tarcísio que cria escolas cívico-militares

Sessão foi marcada por tumulto devido à presença do plenário da Alesp por estudantes, resultando na contenção de pelo menos três pessoas que invadiram a área destinada aos deputados

Na noite de terça-feira (21) a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou o projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que estabelece a criação de escolas cívico-militares no Estado. Com 54 votos a favor e 21 contra, o texto agora aguarda a sanção do governador para entrar em vigor. A sessão foi marcada por tumulto devido à presença do plenário da Alesp por estudantes, resultando na contenção de pelo menos três pessoas que invadiram a área destinada aos deputados. A intervenção policial incluiu o uso de cassetetes contra os manifestantes. De acordo com uma nota divulgada pela bancada da federação PT-PV-PCdoB, sete estudantes foram detidos durante o incidente. A Alesp não confirmou o número exato, mas informou que os invasores foram encaminhados à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA