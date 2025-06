Enem 2025: prazo para inscrições com nome social termina na sexta

Importante que o nome social informado corresponda ao que está registrado na Receita Federal, pois não será possível realizar alterações após a finalização da inscrição

Divulgação/Enem As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro



Os candidatos que desejam utilizar o nome social no Enem 2025 têm até as 23h59 de sexta-feira (6) para fazer essa escolha durante o processo de inscrição. Essa possibilidade é assegurada pelo Decreto nº 8.727/2016 e será refletida em todos os documentos relacionados ao exame. Para registrar o nome social, os participantes devem acessar a Página do Participante, utilizando seu CPF e a senha do Gov.br. É importante que o nome social informado corresponda ao que está registrado na Receita Federal, pois não será possível realizar alterações após a finalização da inscrição.

O Inep poderá solicitar a apresentação de documentos que comprovem a identidade a qualquer momento. A taxa de inscrição para o Enem é de R$ 85, e o pagamento deve ser realizado até o dia 11 de junho. As provas estão agendadas para os dias 9 e 16 de novembro. Para esclarecer eventuais dúvidas, os candidatos podem consultar o site do Inep, que disponibiliza uma seção de perguntas frequentes para auxiliar os usuários.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA